Prețurile carburanților continuă să scadă, iar șoferii din Iași au motive să urmărească atent ofertele benzinăriilor. Benzina standard a coborât sub pragul de 9 lei pe litru în mai multe stații din oraș, în timp ce motorina standard se apropie de pragul de 10,40 lei.

Astăzi, cele mai mici prețuri la benzină, înregistrate în stațiile din Iași, erau de 8,98 lei/litru, la Lukoil. Prețul este disponibil la stațiile de pe strada Socola nr. 134, Splaiul Bahlui – strada Morilor nr. 68, strada Sfântul Lazăr nr. 36, Șoseaua Păcurari și Calea Chișinăului nr. 6.

La Petrom, benzina standard se vinde cu 8,99 lei/litru, același preț fiind afișat și în mai multe stații Socar. La Rompetrol, MOL și OMV, prețurile pornesc de la 9,05 lei/litru.

Nici șoferii care conduc automobile diesel nu sunt ocoliți de ieftiniri. Cel mai mic preț identificat la motorina standard este de 10,44 lei/litru, la Socar și în mai multe stații Petrom din municipiu. La Lukoil, litrul costă 10,45 lei, iar la MOL, OMV și Rompetrol prețurile ajung la 10,50 lei. La o stație Rompetrol este afișat și prețul de 10,57 lei/litru.

La nivel național, prețul mediu al benzinei a ajuns la 9,08 lei/litru, în timp ce motorina se situează la aproximativ 10,53 lei/litru, cu aproape 20 de bani mai puțin față de începutul săptămânii trecute.

Diferențele dintre benzinării pot însemna economii importante pentru cei care alimentează frecvent. Înainte de a face plinul, șoferii sunt sfătuiți să compare tarifele afișate în stațiile din apropiere. Raluca STROE