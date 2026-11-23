Repartiţia la Rezidenţiat 2026 a scos la iveală o competiţie importantă pentru anumite specialităţi medicale, iar diferenţele dintre punctajele obţinute de candidaţi arată cât de mult contează rezultatul examenului în alegerea viitoarei cariere. Alegerea specialităţii este unul dintre cele mai importante momente din cariera unui medic.

La Iaşi, Dermatovenerologia şi Endocrinologia s-au numărat printre specialităţile pentru care au fost necesare cele mai mari punctaje, în timp ce, la nivel naţional, zeci de locuri din mai multe domenii medicale au fost ocupate încă din timpul repartiţiei.

Datele centralizate de redacţia noastră în timpul repartiţiei din 23 noiembrie, până la ora 14, arată că interesul candidaţilor s-a concentrat în special asupra unor specialităţi precum Dermatovenerologia, Endocrinologia, Cardiologia sau Radiologia-imagistica medicală.

Dermatovenerologia, Endocrinologia și Ortopedia pediatrică, în top

La centrul universitar Iaşi, Dermatovenerologia a înregistrat unul dintre cele mai ridicate praguri de intrare, ultimul candidat repartizat având 858 de puncte. La foarte mică distanţă s-a situat Endocrinologia, cu 857 de puncte, urmată de Ortopedia pediatrică, unde ultimul punctaj a fost de 845.

Nici celelalte specialităţi căutate nu au avut praguri reduse. Pentru Psihiatrie au fost necesare 827 de puncte, pentru Oftalmologie 824, iar pentru Neurologie 821 de puncte. Cardiologia a ajuns la 820 de puncte, în timp ce Chirurgia generală a avut un prag de 815 puncte.

Printre specialităţile pentru care candidaţii au avut nevoie de rezultate ridicate s-au mai numărat Medicina fizică şi de reabilitare, cu 813 puncte, şi Diabetul zaharat, nutriţia şi bolile metabolice, cu 809 puncte. Microbiologia medicală a înregistrat un ultim punctaj de 807.

La polul opus, unele specialităţi au putut fi alese cu punctaje mai apropiate de limita inferioară a clasamentului. Medicina de urgenţă şi Pneumologia au avut praguri de 766 de puncte, în timp ce pentru Obstetrică-ginecologie şi Otorinolaringologie au fost suficiente 767 de puncte. Medicina de familie, Medicina de laborator şi Gastroenterologia pediatrică au ajuns la 768 de puncte.

Şi în domeniul Medicinei Dentare au existat diferenţe importante. Ortodonţia şi ortopedia dento-facială au înregistrat 892 de puncte, iar Chirurgia dento-alveolară a ajuns la 851 de puncte.

Pentru sesiunea din acest an, centrul universitar Iaşi a avut disponibile 705 locuri, dintre care 613 la Medicină, 63 la Medicină Dentară şi 29 la Farmacie.

11 specialităţi au rămas fără locuri la Iaşi

Interesul candidaţilor s-a reflectat şi în numărul specialităţilor pentru care toate locurile disponibile la Iaşi au fost ocupate. Potrivit centralizării făcute la ora 15 privind repartiţiile, 11 domenii au ajuns la epuizarea integrală a locurilor.

Printre acestea se află Geriatria şi gerontologia, care a avut 15 locuri, toate ocupate, Hematologia, cu 9 locuri ocupate din 9, şi Epidemiologia, unde au fost ocupate toate cele 8 locuri disponibile. Lista este completată de Cardiologie pediatrică, cu 4 locuri ocupate, Chirurgie cardiovasculară, cu 4, Chirurgie orală şi maxilo-facială, cu 2, Chirurgie toracică, cu 3, Genetică medicală, cu 5, Medicină legală, cu 5, Neonatologie, cu 10, şi Oncologie şi hematologie pediatrică, cu 4 locuri ocupate integral.

O altă specialitate pentru care interesul a fost ridicat este Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice. La Iaşi au fost scoase la concurs 11 locuri, toate ocupate în timpul repartiţiei. Ultimul candidat repartizat în această specialitate a avut 809 puncte.

24 de specialităţi fără locuri disponibile la nivel naţional

Competiţia nu s-a limitat la centrul universitar Iaşi. Centralizarea făcută la aceeaşi oră făcută la nivelul întregii ţări indica epuizarea locurilor pentru 24 de specialităţi din domeniile Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.

În domeniul Medicină, printre specialităţile care nu mai aveau locuri disponibile se numărau Dermatovenerologia, Endocrinologia, Cardiologia, Neurologia, Oftalmologia, Psihiatria şi Radiologia-imagistica medicală. Lista includea şi Alergologia şi imunologia clinică, Chirurgia plastică, estetică şi microchirurgia reconstructivă, Diabetul zaharat, nutriţia şi bolile metabolice, Medicina de familie, Neurologia pediatrică şi Psihiatria pediatrică.

Nici în Medicina Dentară nu mai erau locuri disponibile pentru specialităţi precum Ortodonţia şi ortopedia dento-facială, Endodonţia, Parodontologia, Pedodonţia, Protetică dentară, Stomatologie generală, Chirurgie dento-alveolară şi Chirurgie stomatologică şi maxilo-facială.

În ceea ce priveşte Farmacia, toate locurile erau ocupate pentru Analize medico-farmaceutice de laborator, Farmacie clinică, Farmacie generală şi Industrie farmaceutică şi cosmetică.

Epuizarea locurilor în aceste domenii arată interesul ridicat al absolvenţilor pentru anumite direcţii de pregătire şi presiunea pe care o poate exercita concurenţa în timpul repartiţiei.

Laura RADU