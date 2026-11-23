Mobilizare specială a pompierilor militari ieșeni pe șoseaua Bucium, în municipiul Iași, unde a fost nevoie de o intervenție pentru sprijinirea și transportul în siguranță a unei persoane cu greutatea de aproximativ 180 de kilograme. Șase pompieri, două autospeciale și o misiune în care, dincolo de proceduri și echipamente, prioritatea a fost omul.

La solicitare au fost trimise o autospecială pentru transport victime multiple din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași și o autospecială de serviciu de la Detașamentul 2. Cele două echipaje au fost încadrate cu șase militari, care au intervenit pentru mobilizarea și transportul persoanei în condiții de siguranță.

Misiunea a fost încheiată cu succes, pompierii acordând sprijinul necesar fără a compromite siguranța persoanei asistate și cu respectarea demnității și intimității acesteia.

Dincolo de caracterul aparte al intervenției, pompierii transmit un mesaj important: în situațiile în care mobilizarea unei persoane poate provoca accidentări, este esențial să fie solicitat ajutor specializat prin 112. O intervenție improvizată poate pune în pericol atât persoana care are nevoie de sprijin, cât și pe cei care încearcă să o ajute.

Pentru salvatorii ieșeni, misiunea nu s-a rezumat la transport și mobilizare. A fost încă o intervenție în care empatia, răbdarea, solidaritatea și respectul față de oameni au contat la fel de mult ca tehnica și pregătirea profesională. Andrei TURCU