Aproape patru din cinci firme active din municipiul Iași nu au un site propriu funcțional. Un studiu realizat de agenția locală Novaweb arată că doar 22% dintre companiile analizate au o prezență online prin intermediul unui site propriu. Mai mult, în cazul a 68% dintre firme, căutările nu au identificat niciun site și nici pagini de social media care să poată fi asociate cu certitudine companiei.

Datele scot la iveală o problemă majoră pentru mediul de afaceri local: mii de firme riscă să fie practic invizibile pentru potențialii clienți care caută servicii și produse pe internet.

Potrivit studiului, în municipiul Iași există 14.072 de firme active, respectiv societăți în funcțiune, cu bilanț depus pentru anul 2025 și cifră de afaceri mai mare decât zero. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion aleatoriu de 300 de companii, folosind date publice de la Registrul Comerțului și Ministerul Finanțelor.

Una din cinci firme are un site funcțional

Procentul de 22% indică faptul că doar aproximativ una din cinci firme are un site funcțional. Raportat la numărul total de societăți active, estimarea înseamnă între 2.400 și 3.900 de companii cu propriul site, marja de eroare fiind de ±5,5 puncte procentuale.

Diferențele sunt semnificative în funcție de dimensiunea afacerii. Doar 14% dintre firmele fără angajați sau fără număr de salariați declarat au site, procentul crește la 22% în cazul societăților cu 1-9 angajați și ajunge la 54% pentru companiile cu cel puțin 10 salariați. Problema este cu atât mai importantă cu cât firmele mici reprezintă 92% din totalul societăților active din Iași.

Nici companiile care au investit deja într-un site nu stau neapărat mai bine la capitolul vizibilitate online. Analiza realizată asupra primei pagini a 90 de site-uri a arătat că două din trei au cel puțin o deficiență importantă. Mai exact, 34 nu au descriere pentru motoarele de căutare, 43 nu permit apelarea directă a unui număr de telefon printr-un simplu clic, iar 44 sunt construite pe platforma WordPress. „Voiam să știm câte firme din Iași pot fi găsite online de un client, și nu exista nicio cifră verificabilă. Am lucrat doar cu date publice și am scris pe pagină tot ce am făcut, inclusiv ce nu poate spune studiul”, a declarat Ionuț Balașanu, fondatorul Novaweb.

Procentul real al firmelor cu site ar putea fi mai mare

O parte dintre verificări au fost realizate cu ajutorul agenților de inteligență artificială, după un protocol prestabilit, iar restul au fost verificate de un operator uman.

Reprezentanții Novaweb admit că procentul real al firmelor cu site ar putea fi mai mare, deoarece metoda de căutare poate rata companiile care folosesc o marcă diferită de denumirea juridică.

Concluzia este totuși una incomodă pentru mediul de afaceri ieșean: într-o economie în care clienții caută tot mai întâi pe internet, prezența digitală rămâne un punct slab pentru majoritatea firmelor locale. Iar o companie care nu poate fi găsită online riscă să piardă clienți în favoarea concurenților care au înțeles deja importanța vizibilității digitale. Raluca STROE