Ieșenii care caută vaccinul antigripal Vaxigrip trebuie să mai aibă puțină răbdare. După săptămâni de probleme de aprovizionare și rafturi goale în numeroase farmacii, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) anunță sosirea unui nou transport consistent: peste 520.000 de cutii ar urma să ajungă în depozitele din țară până la sfârșitul acestei săptămâni. Comercializarea ar urma să fie reluată în prima parte a săptămânii viitoare.

Criza nu se limitează însă la Vaxigrip. În cazul vaccinului Efluelda, destinat persoanelor în vârstă, stocul alocat inițial României a fost epuizat, iar autoritățile estimează că alte 50.000 de cutii ar putea fi livrate până la sfârșitul săptămânii viitoare. Vaccinul Fluenz, administrat pe cale nazală și destinat copiilor, este disponibil în farmacii, însă stocurile pentru anumite categorii de vârstă rămân insuficiente.

Președintele ANMDMR, Răzvan Prisada, a explicat că întârzierile au fost provocate de decalajele din procesul de producție, după ce Organizația Mondială a Sănătății a stabilit cu aproximativ o lună mai târziu decât era programat compoziția vaccinului pentru emisfera nordică. Efectele s-au propagat pe întregul lanț de fabricație și distribuție.

România, dependentă de importuri

Situația îi obligă pe pacienți să caute vaccinul în mai multe farmacii, iar pe medici să identifice alternative terapeutice atunci când anumite medicamente lipsesc.

Problema disponibilității medicamentelor a fost discutată și la Conferința Națională a Farmaciștilor de Spital din România, eveniment care reunește farmaciști, cadre universitare, reprezentanți ai autorităților și invitați din Franța, Serbia și Bulgaria.

O altă vulnerabilitate majoră este dependența României de importuri. Țara nu mai dispune de capacitatea proprie de producție a vaccinurilor antigripale, iar livrările depind de calendarul producătorilor din străinătate.

Vaccinurile sunt prescrise de medicii de familie și distribuite prin farmacii, fiind gratuite pentru cinci categorii de persoane și compensate pentru restul populației. Până la sosirea noilor transporturi, însă, pacienții rămân la mâna stocurilor disponibile și a distribuției acestora. Nicoleta ZANCU