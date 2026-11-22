* Sfântul Antonie de la Iezerul Vâlcii, negustorul care a renunțat la avere și a trăit 28 de ani într-o peșteră, este unul dintre cei mai mari sihaștri * credincioșii au dezlegare la pește în Postul Crăciunului

Biserica Ortodoxă Română îl cinstește luni, 23 noiembrie, pe Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii, unul dintre cei mai cunoscuți pustnici români. Ziua aduce și dezlegare la pește pentru credincioșii care respectă Postul Nașterii Domnului. Dincolo de sărbătoarea religioasă se află povestea unui om care a avut avere și o viață îndestulată, dar a ales să își petreacă aproape trei decenii într-o peșteră, în frigul munților.

A renunțat la avere și a ales să trăiască într-o peșteră

Sfântul Antonie s-a născut în jurul anului 1628, la Ianina, în Munții Pindului, într-o familie de negustori aromâni. Stabilit ulterior în Țara Românească, s-a ocupat de comerț și a cunoscut bunăstarea materială. La maturitate, a hotărât să renunțe la viața lumească și să intre în monahism.

A ajuns la Schitul Iezer, din județul Vâlcea, unde și-a folosit o parte din agoniseală pentru repararea bisericii și a clădirilor mănăstirești. A cerut apoi binecuvântarea episcopului Ilarion pentru a pleca la Muntele Athos, însă ierarhul l-a îndemnat să rămână în ținuturile Vâlcii.

Antonie s-a retras în Munții Căpățânii, într-o peșteră aflată deasupra schitului. A lărgit adăpostul și a săpat în stâncă un mic paraclis, unde și-a petrecut ultimii ani ai vieții.

Purta lanțuri de fier și se hrănea cu pâine și apă

Viața pustnicului a fost consemnată de ucenicul său, ieromonahul Nicolae. Potrivit mărturiilor păstrate de tradiția bisericească, Antonie purta la mijloc un brâu din lanțuri de fier, dormea foarte puțin și se hrănea cu pâine și apă, după ceasul al nouălea al zilei.

Deși se retrăsese departe de oameni, vestea despre el s-a răspândit. Credincioși și monahi urcau până la peșteră pentru a-i cere sfaturi și îndrumare duhovnicească.

Cuviosul Antonie a petrecut 28 de ani în sihăstrie. A murit la 23 noiembrie 1719, la vârsta de 92 de ani. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea sa în iunie 1992, stabilind ziua de 23 noiembrie pentru pomenirea lui. Peștera și Mănăstirea Iezer au rămas locuri de pelerinaj pentru credincioși.

Dezlegare la pește

Ziua aduce dezlegare la pește în Postul Crăciunului, potrivit calendarelor ortodoxe consultate. Credincioșii pot consuma pește, fără a întrerupe postul, dar continuă să evite carnea, laptele, brânza și ouăle. Postul Nașterii Domnului a început la 15 noiembrie și se încheie la 24 decembrie, fiind o perioadă de pregătire spirituală pentru sărbătoarea Crăciunului. Dezlegările la pește reprezintă zile în care rânduiala alimentară este mai puțin restrictivă.

După 23 noiembrie, următoarele dezlegări la pește din această lună sunt prevăzute pentru 28, 29 și 30 noiembrie.

Maura ANGHEL