Spitalul de Boli Infecțioase Iași își mărește schema de personal

* nouă posturi în plus la Terapie Intensivă: organigrama ajunge la 748 de angajați

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași se pregătește să-și extindă schema de personal. Consiliul Județean Iași are în dezbatere aprobarea unei noi organigrame, prin care numărul total de posturi crește de la 739 la 748. Toate cele nouă poziții suplimentare sunt destinate Compartimentului de Terapie Intensivă.

Modificarea vine în urma actualizării normativelor de personal prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1921/2025. Potrivit documentației înaintate de spital, ATI va primi trei posturi suplimentare de asistenți medicali, patru de infirmieri și două de brancardieri. Astfel, compartimentul va avea 51 de posturi, față de 42 câte erau prevăzute în organigrama aprobată în februarie 2026.

Pe lângă cele nouă angajări prevăzute în schemă, documentul propune și o serie de modificări ale gradelor profesionale. Mai multe posturi de asistenți medicali din secțiile clinice, laboratoare, anatomie patologică, Camera de Gardă, Terapie Intensivă și Statistică medicală vor fi transformate din grad de bază în grad principal. Sunt vizate și trei posturi TESA, prin promovarea la gradul profesional următor. Totodată, un post de medic primar din Secția Clinică II va fi transformat în post de medic specialist.

Conform notei de fundamentare, suplimentarea se face cu respectarea normativelor legale și fără depășirea cheltuielilor de personal aprobate prin bugetul anual de venituri și cheltuieli.

Dacă proiectul va primi votul consilierilor județeni, Spitalul de Boli Infecțioase va funcționa cu 748 de posturi: 565 în structura unității, 43 pentru Terapie Intensivă și 140 pentru rezidenți. Noua organigramă urmează să fie aprobată de plenul Consiliului Județean Iași, miercuri.

Nicoleta ZANCU