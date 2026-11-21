* scenă de 6.000 de lei pe zi, săli de 500 de lei pe oră și încasări de doar 1.130 de lei într-un an!

Vrei să organizezi un eveniment într-un muzeu din Iași? Pregătește portofelul! O scenă închiriată de la Muzeul Național al Literaturii Române poate ajunge la 6.000 de lei pe zi, o sală pentru conferințe costă 500 de lei pe oră, iar un simplu videoproiector poate scoate din buzunar până la 550 de lei pentru o zi de utilizare în weekend. Acestea sunt tarifele pe care instituția vrea să le păstreze și în 2027.

Lista prețurilor este generoasă și acoperă aproape orice nevoie de organizare a unui eveniment. Pentru o lansare de carte, un colocviu, un simpozion sau un vernisaj, chiriașii trebuie să achite 500 de lei pe oră. Din această sumă, doar 70 de lei reprezintă chiria propriu-zisă, restul de 430 de lei fiind considerați cheltuieli de întreținere.

Nici organizarea unui eveniment în aer liber nu este tocmai ieftină

Închirierea spațiilor extramuzeale costă 180 de lei pe oră pentru o suprafață de 400 de metri pătrați. O scenă amplasată în exteriorul spațiului propriu ajunge la 6.000 de lei pe zi, fără transport și montaj. Pentru sonorizare se plătesc 910 lei pe zi, iar un sistem de lumini costă 390 de lei.

Există însă și tarife mai prietenoase: o expoziție temporară poate fi organizată cu 30 de lei pe zi, iar închirierea unui cort pentru evenimente costă 20 de lei pe metru pătrat pe zi.

Partea cu adevărat spectaculoasă apare însă în documentația instituției: în anul 2025, Muzeul Național al Literaturii Române Iași a încasat doar 1.130 de lei din închirierea spațiilor expoziționale și a utilităților. În primele opt luni din 2026, suma a fost de numai 720 de lei.

Cu alte cuvinte, tarifele sunt consistente pe hârtie, dar încasările par să nu țină pasul cu oferta. Reprezentanții muzeului explică faptul că prețurile acoperă cheltuielile cu utilitățile, întreținerea, personalul și uzura echipamentelor.

Pentru anul 2027, instituția propune menținerea tuturor tarifelor la nivelul actual. Decizia urmează să fie aprobată de Consiliul Județean Iași.

Așadar, cine visează la o scenă de muzeu, un eveniment cu sonorizare și lumini sau o conferință într-un spațiu cultural trebuie să știe că eleganța patrimoniului vine la pachet cu o factură pe măsură!