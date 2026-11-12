* Andra Maria Huțanu, de la Liceul Tehnologic Economic de Turism din Iași, a obținut locul al II-lea la categoria „Meseriașul anului” * județul Suceava a câștigat alte două distincții importante la Gala Inovației și Performanței în Învățământul Dual

De la concursurile internaționale de gastronomie, pe podiumul unei gale naționale. O elevă de la Liceul Tehnologic Economic de Turism din Iași a fost premiată la Palatul Cotroceni pentru performanțele sale profesionale. Distincția readuce în atenție învățământul dual, un sistem de pregătire care, în județul Iași, continuă să se confrunte cu locuri neocupate.

O elevă din Iași, printre cei mai buni meseriași

Andra Maria Huțanu a obținut premiul al II-lea la categoria „Meseriașul anului”, în cadrul Galei Inovației și Performanței în Învățământul Dual, desfășurată pe 9 noiembrie 2026, la Palatul Cotroceni. Distincția a fost acordată la egalitate cu Raul Dobroni, de la Liceul Tehnologic „Marmația” din Sighetu Marmației. Premiul I i-a revenit lui George Gabriel Cristea, de la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din București.

Eleva ieșeană și-a început pregătirea în învățământul profesional, apoi și-a continuat studiile liceale. A câștigat locul I la competiția WorldSkills – Gastronomie sustenabilă și a reprezentat România la etapa internațională de la Lyon, în 2024. A obținut, de asemenea, locul I la Black Sea Fish Festival, atât în 2025, cât și în 2026.

Premiul de la Cotroceni completează astfel un palmares construit prin pregătire practică și participări la competiții de specialitate. În premieră, ediția din acest an a galei a inclus și candidați din învățământul profesional și tehnic clasic, nu doar din sistemul dual.

Iașul are sute de elevi în sistemul dual

În spatele acestei performanțe există însă o realitate mai puțin spectaculoasă. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Școlar Județean Iași, în anul școlar 2024–2025 erau înscriși 462 de elevi în învățământul dual, repartizați în 22 de clase, la zece unități școlare.

Pentru admiterea din 2025–2026, angajatorii au solicitat 247 de locuri, dar după cele trei etape de înscriere au fost ocupate numai 179. Alte 68 au rămas libere. Practic, peste un sfert din locurile oferite pentru noii elevi nu au atras candidați.

Pentru anul școlar 2026–2027, oferta inițială cuprindea 16 clase și jumătate în sistem dual, din cele 148 de clase de învățământ tehnologic propuse în județ. Aceste cifre reprezintă oferta de școlarizare, nu numărul final al elevilor înscriși.

Învățământul dual presupune pregătire teoretică în școală și practică în companii, sub îndrumarea specialiștilor. Angajatorii participă direct la formarea tinerilor, iar absolvenții dobândesc calificări care le permit să intre pe piața muncii.

Suceava a câștigat două premii importante

Județul Suceava s-a remarcat prin două distincții. Colegiul Tehnic „Petru Mușat” a obținut premiul I la categoria „Parteneriat educație–industrie de excelență”, pentru colaborarea dintre școală, companii și autorități.

Instituția dezvoltă învățământul dual din 2017, când a început parteneriatul cu compania Ambro. Ulterior, rețeaua de colaboratori s-a extins, incluzând firme precum Railex, Trutzi, Sumec și Delgaz Grid.

Profesoara Loredana Lăcătuș, de la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni, a primit premiul al III-lea la categoria „Profesorul mentor al anului”, pentru implicarea în pregătirea profesională a elevilor.

La ediția din 2026 au fost depuse 65 de candidaturi din 21 de județe, evaluate de un juriu format din 20 de experți.

În cadrul galei a fost lansat și programul TRACE, care urmărește să sprijine 11.250 de elevi din regiunile Nord-Est, Sud-Est și Centru în alegerea studiilor și a profesiei.

Pentru Iași, premiul obținut de Andra Maria Huțanu demonstrează că pregătirea pentru o meserie poate conduce la performanță națională și internațională. Locurile rămase neocupate arată însă că învățământul dual mai are de câștigat încrederea elevilor și a familiilor.

Clara DIMA