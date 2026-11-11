* la Iași, militarii și veteranii au adus un omagiu camarazilor care nu s-au mai întors acasă * 31 de militari români și-au pierdut viața în misiuni internaționale, iar peste 200 au fost răniți, potrivit Ministerului Apărării Naționale

Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații a fost marcată miercuri, 11 noiembrie, prin ceremonii militare și religioase organizate la Iași și în alte garnizoane din țară. Evenimentele au readus în atenție sacrificiul militarilor români care au participat la operațiuni internaționale, în special în Afganistan și Irak. Dincolo de bilanțul pierderilor, comemorarea a fost dedicată celor care au supraviețuit misiunilor, dar și familiilor rămase fără soți, părinți sau copii. La Iași, colonelul Dan Valer Orza, comandantul Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”, a subliniat importanța păstrării memoriei celor căzuți la datorie. Pentru generațiile actuale de militari, amintirea camarazilor pierduți reprezintă o parte a istoriei recente a Armatei României. La rândul său, locotenent-colonelul Mihai Crâșmariu, reprezentant al Asociației Veteranilor de Război din Iași, a evocat impactul pe care moartea militarilor români în misiuni externe l-a avut asupra colegilor de arme și asupra instituțiilor statului.

Bogdan Hâncu, militarul ieșean care a murit în Irak

Unul dintre numele legate direct de Iași este cel al lui Bogdan Valerian Hâncu, militar român ucis la 27 aprilie 2006, în Irak. Avea 28 de ani și era încadrat, din 2003, într-o unitate militară ieșeană. Făcea parte dintr-o companie de Poliție Militară participantă la operațiunea „Antica Babilonia”. În ziua tragediei, Hâncu se afla într-o patrulă mixtă româno-italiană, implicată în monitorizarea și instruirea polițiștilor irakieni. Un dispozitiv exploziv a lovit autovehiculul în care se afla. Atacul a provocat moartea mai multor militari și rănirea altora. După deces, Bogdan Hâncu a fost înaintat la gradul de sublocotenent și decorat cu Ordinul Național „Steaua României”, în grad de Cavaler, cu însemn de război. Militarul a primit post-mortem titlul de cetățean de onoare al municipiului Iași, iar o alee din oraș îi poartă numele. Este unul dintre semnele prin care comunitatea ieșeană păstrează memoria celor care și-au pierdut viața departe de țară.

11 noiembrie 2003, ziua în care România a pierdut un militar în Afganistan

Data comemorării are o semnificație aparte pentru Armata României. La 11 noiembrie 2003, sergentul-major Iosif Silviu Fogarași a fost ucis în Afganistan, în timpul unei misiuni desfășurate de Batalionul 151 Infanterie „Războieni”.

Coloana de transportoare blindate din care făcea parte militarul se întorcea dintr-o misiune în apropierea frontierei cu Pakistanul, când a fost atacată cu arme automate. Fogarași, în vârstă de 33 de ani, a fost împușcat mortal. Un alt militar român, Mihail-Anton Samuilă, a fost grav rănit și a murit trei zile mai târziu, la 14 noiembrie.

Cei doi au fost înaintați post-mortem la gradul de sublocotenent și decorați pentru sacrificiul lor. Moartea lor a rămas unul dintre cele mai dureroase episoade ale participării românești la operațiunile din Afganistan.

31 de militari pierduți și peste 200 de răniți

Potrivit bilanțului prezentat de Ministerul Apărării Naționale, România a pierdut 31 de militari în teatrele de operații între 1996 și 2022. Peste 200 de militari au fost răniți în misiunile desfășurate în afara țării.

Primul militar român decedat într-o misiune internațională după 1989 a fost Remus Brânzan, care și-a pierdut viața în Bosnia-Herțegovina, în septembrie 1996.

Ziua de 11 noiembrie are și o semnificație istorică internațională. În 1918, la ora 11.00, a intrat în vigoare armistițiul dintre Germania și puterile Antantei, care a pus capăt luptelor din Primul Război Mondial.

În România, Ziua Veteranilor a fost instituită în 2014, iar din 2020 poartă denumirea de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații. Ceremoniile organizate anual reprezintă atât un omagiu adus celor căzuți, cât și o recunoaștere a militarilor care s-au întors din misiuni, unii dintre ei cu răni și traume ce le-au schimbat definitiv viața.

Dan DIMA