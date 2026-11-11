Ieșenii își pot verifica gratuit glicemia în două locuri din oraș!

* acțiunea este organizată de Crucea Roșie, de Ziua Mondială a Diabetului

Ieșenii sunt invitați să își verifice gratuit glicemia joi, 12 noiembrie, în cadrul unei campanii de prevenție organizate de Crucea Roșie Română – Filiala Iași, în parteneriat cu Mall Moldova, cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului.

Acțiunea se va desfășura în două puncte din oraș, astfel încât cât mai multe persoane să poată beneficia de testare.

La Mall Moldova, echipa Crucii Roșii va fi prezentă în intervalul orar 12:00–15:00. Cei interesați se pot prezenta direct la stand, fără programare.

O a doua locație este Centrul de Promovare a Sănătății, unde testările vor avea loc între orele 09:00 și 17:00. Pentru reducerea timpului de așteptare, organizatorii recomandă programarea telefonică la numărul 0768 084 983, însă accesul este posibil și fără programare.

Glicemia va fi măsurată printr-o simplă înțepătură în vârful degetului, cu ajutorul unui glucometru, rezultatul fiind afișat în câteva secunde. La solicitare, participanții își pot măsura și temperatura, înălțimea și greutatea.

Reprezentanții Crucii Roșii îi încurajează pe ieșeni să profite de această oportunitate, să vină alături de cei dragi și să acorde mai multă atenție propriei sănătăți. Nicoleta ZANCU