Zece oferte pentru supervizarea mega-spitalului din Piatra-Neamț

Zece firme și asocieri de companii se luptă pentru un contract de 5,22 milioane de lei, fără TVA, care le va permite să supravegheze construirea unuia dintre cele mai importante proiecte medicale din Moldova: noul Spital Județean de Urgență Piatra-Neamț! Miza este uriașă, în condițiile în care investiția este estimată la aproximativ 1,69 miliarde de lei, cu TVA inclus.

Printre numele importante intrate în competiție se află TPF Inginerie, Romair Consulting și Urban Scope, ultima participând alături de Daio Total Construct. În total, cinci ofertanți individuali și cinci asocieri au depus documentații pentru contractul care presupune dirigenție de șantier, supervizare și asistență tehnică pe întreaga perioadă de proiectare, execuție și garanție.

Câștigătorul va avea o responsabilitate uriașă: va trebui să urmărească atent constructorii, să verifice respectarea proiectului, calitatea lucrărilor, costurile și termenele de execuție. Contractul de supervizare se întinde pe 82 de luni, iar ofertele sunt evaluate după criteriul celui mai bun raport calitate-preț. Componenta tehnică valorează 60% din punctaj, iar prețul, 40%.

Mega-spitalul va avea 468 de paturi și 16 săli de operație

Investiția de la Turturești, comuna Girov, este realizată de asocierea condusă de Construcții Erbașu, din care fac parte Concelex și Conest. Contractul de proiectare și execuție a ajuns la 858,44 milioane de lei fără TVA, respectiv peste 1,038 miliarde de lei cu TVA.

Viitorul complex medical va avea peste 66.000 de metri pătrați desfășurați, 40 de paturi ATI, trei unități de naștere și 625 de locuri de parcare.

Amplasamentul a fost predat constructorilor în octombrie 2026, însă proiectarea continuă, iar autorizația de construire depinde de finalizarea documentațiilor necesare. Ofertele pentru supervizare se află în evaluare, cu termen-limită 27 ianuarie 2027.

Ținta autorităților este ca noul spital să fie gata până la 30 aprilie 2029. Până atunci, fiecare etapă va conta pentru ca investiția de miliarde să nu se transforme într-o nouă promisiune întârziată pentru pacienții din Neamț și întreaga regiune. George NEGRU