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Pagina principală Moldova 2,02 lei/kWh pentru ieșeni. Vine o iarnă cu facturi uriașe la energie electrică!

2,02 lei/kWh pentru ieșeni. Vine o iarnă cu facturi uriașe la energie electrică!

2,02 lei/kWh pentru ieșeni. Vine o iarnă cu facturi uriașe la energie electrică!

Vești extrem de proaste pentru consumatorii din Iași și din întreaga regiune a Moldovei! Ieșenii cărora le expiră contractele de furnizare a energiei electrice primesc oferte de recontractare care depășesc pragul de 2 lei/kWh. E.ON Energie a trimis deja unei cliente din zona Moldovei o propunere cu un preț final de 2,02 lei/kWh, după includerea tarifelor de distribuție, transport și a taxelor. Contractul acesteia expiră în luna decembrie, iar noul tarif anunță o iarnă extrem de costisitoare pentru bugetele familiilor.

Scumpirile nu se opresc însă la Iași. Ofertele marilor furnizori arată că pragul de 2 lei/kWh a fost deja depășit în cazul unor contracte noi. Premier Energy Furnizare a transmis o ofertă cu un preț final de 2,03 lei/kWh, în condițiile unui tarif al energiei active de 1,20 lei/kWh. În cazul E.ON, energia activă este cotată la 1,14 lei/kWh, însă prețul final ajunge la 2,02 lei/kWh.

Nici ceilalți furnizori nu promit tarife prea încurajatoare. Electrica Furnizare estimează că ar putea ajunge la prețuri de 1,8-1,9 lei/kWh. La PPC, ofertele de recontractare se situează între 1,75 și 1,80 lei/kWh, în funcție de zona de distribuție.

Avertismentul furnizorilor este cât se poate de serios: această iarnă nu va fi ieftină, având în vedere faptul că pe piața angro energia electrică s-a scumpit cu cel puțin 50%, în timp ce gazele naturale au înregistrat creșteri de peste 200%.

Nici perspectivele pentru 2027 nu sunt liniștitoare

Contractele futures indică prețuri de aproximativ 1.250 de lei/MWh pentru primul trimestru al anului viitor și de circa 850 de lei/MWh pentru întregul an, la energia livrată în bandă, fără costurile suplimentare de profilare și dezechilibre.

Pentru ieșenii care au contracte ce expiră în perioada următoare, semnalul este îngrijorător: ofertele de recontractare pot aduce facturi mult mai mari. E.ON propune deja 2,02 lei/kWh în zona Moldovei! Iar dacă evoluția pieței angro continuă, asemenea tarife ar putea deveni tot mai frecvente.

Iarna bate la ușă, iar facturile riscă să devină o adevărată povară pentru familiile din Iași. Daniel BACIU

 

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