Elicopter SMURD, chemat de urgență la Hârlău

* pompierii au fost mobilizați pentru preluarea unui pacient aflat în stare gravă * intervenție aeromedicală la spital

Un elicopter medical este așteptat la Spitalul Orășenesc Hârlău pentru preluarea unei persoane aflate într-o situație de risc iminent. Pompierii militari au fost trimiși la fața locului pentru a asigura aterizarea în condiții de siguranță a aeronavei și transferul pacientului către echipajul de salvare aeriană.

Inițial, intervenția fusese anunțată pentru localitatea Pârcovaci, însă ISU Iași a revenit cu o actualizare și a precizat că elicopterul va ateriza, de fapt, la Spitalul Orășenesc Hârlău.

La intervenție participă pompierii Detașamentului Târgu Frumos – Punctul de Lucru Hârlău, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, încadrată cu cinci militari. Aceștia au misiunea de a preveni eventualele incidente și de a asigura condițiile necesare pentru aterizarea elicopterului și preluarea în siguranță a pacientului.

Transportul aeromedical este destinat unei persoane aflate într-o situație de risc iminent. Deocamdată, autoritățile nu au comunicat diagnosticul pacientului sau alte detalii despre starea acestuia.

Vom reveni!