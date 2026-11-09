Concert de Anul Nou la Iași, cu valsuri românești uitate

* Ion Ivanovici, „Regele valsului românesc”, readus în prim-plan pe scena Teatrului Național

Iașul se pregătește pentru o seară de sărbătoare, cu muzică elegantă, ritmuri de vals și o incursiune spectaculoasă în patrimoniul muzical românesc. Pe 27 decembrie 2026, Iași Philharmonia Orchestra aduce în fața publicului Concertul de Anul Nou, un eveniment dedicat compozitorului Ion Ivanovici, autorul celebrului vals „Valurile Dunării”.

Concertul va avea loc duminică, de la ora 19:00, în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, sub genericul „Ion Ivanovici – Regele valsului românesc”. Evenimentul promite o călătorie muzicală în atmosfera rafinată a saloanelor de bal din secolul al XIX-lea, când valsurile, polcile, marșurile și galopurile cucereau publicul european.

Dincolo de celebrul „Valurile Dunării”, o comoară muzicală prea puțin cunoscută

Deși numele lui Ion Ivanovici este legat în întreaga lume de celebrul vals „Valurile Dunării”, creația compozitorului român este mult mai bogată decât lasă să se înțeleagă notorietatea acestei singure lucrări. Numeroase partituri au rămas insuficient cunoscute, iar Iași Philharmonia își propune să le readucă în atenția publicului.

Proiectul cultural urmărește cercetarea, recuperarea și promovarea patrimoniului muzical românesc, prin identificarea unor partituri istorice și reintegrarea lor în circuitul artistic. Astfel, concertul de la Iași nu va fi doar un eveniment festiv de final de an, ci și o ocazie de redescoperire a unei pagini importante din istoria muzicii românești.

Programul va cuprinde compoziții semnate de Ion Ivanovici și de alți compozitori români, într-o selecție de valsuri, polci, marșuri și galopuri.

Orchestra ieșeană, sub bagheta dirijorului Aurel Bălae

Sub conducerea dirijorului Aurel Bălae, Iași Philharmonia Orchestra va aduce pe scena Teatrului Național eleganța muzicii de bal și strălucirea sonorităților orchestrale. Producătorul evenimentului este Marius Aftaragaci.

Prin acest proiect, Iași Philharmonia urmărește să apropie publicul contemporan de creații românești mai puțin prezente în repertoriile actuale și să transforme patrimoniul muzical într-o experiență artistică vie.

Concertul de Anul Nou – „Ion Ivanovici, Regele valsului românesc” va avea loc duminică, 27 decembrie 2026, de la ora 19:00, în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași.

Biletele și informațiile despre eveniment sunt disponibile pe site-ul oficial: https://iasiphilharmonia.ro. Carmen DEACONU