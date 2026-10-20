Note de 10 pe bandă rulantă, la examenul pentru funcțiile de directori de școli, la Iași!

* nota de 9,00 este cea mai frecventă, cu 58 de candidați, urmată de 9,50, cu 47 de candidați, și de nota maximă 10, obținută de 40 de participanți * în total, 145 din cei 219 de candidați au obținut note de 9,50 sau 10, în timp ce trei participanți au fost declarați nepromovați, cu notele 5,50 și 6,50

Rezultate spectaculoase la proba scrisă de management și legislație școlară organizată la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iași! Candidații au obținut note foarte mari, iar calificativele de promovare domină categoric lista oficială. Totuși, printre sutele de rezultate se strecoară și note care au dus la respingerea unor participanți.

Lista publicată la 20 octombrie 2026, în urma probei scrise pentru evaluarea cunoștințelor de management și legislație școlară, cuprinde candidați cu rezultate impresionante, dar și câteva eșecuri care ies imediat în evidență. Documentul oficial, întocmit în cadrul procedurii nr. 520/SI/15.10.2026, arată o concentrare puternică a notelor în zona superioară a baremului.

Unul dintre cele mai frapante aspecte ale rezultatelor este numărul mare de candidați care au obținut nota maximă. Pe lista publicată apar numeroase note de 10, distribuite pe parcursul întregului document, de la primele poziții până la ultimele pagini disponibile.

Nici notele de 9,50 și 9,00 nu sunt deloc puține. Aceste rezultate conturează imaginea unei probe în care majoritatea participanților au reușit să demonstreze un nivel ridicat de pregătire în domeniul managementului și legislației școlare.

Printre candidații ale căror nume sunt publicate explicit se numără Iuliana Berbeci, cu 8,00, Angelica Blagoci, cu 8,50, Sergiu Constantin Enea, cu 9,00, Gabriel Gavriluț, cu 9,00, Constantin-Cosmin Iacob, cu 9,00, Olivian Petru Ifrim, cu 9,00, Alida-Elena Iftime, cu 9,00, Ilie Iurciuc, cu 8,50, Gabriel Maftei, cu 9,00, Sabina Elvira Maria Manea, cu 10, Mariana Mihăică, cu 9,50, Mihaela Mititelu, cu 8,50, Maria Ionela Pleșcuță, cu 9,00, Cristina Emanuela Râmbu, cu 9,50, și Laura Mariana Surdu, cu 8,50. Toți sunt declarați promovați.

Note de 5,50 și 6,50! Cine nu a reușit să treacă examenul

În contrast cu avalanșa rezultatelor bune, documentul consemnează și candidați care nu au reușit să promoveze. Cea mai mică notă identificată în paginile transmise este 5,50, obținută de un candidat anonim, declarat NEPROMOVAT.

Alți doi candidați au obținut câte 6,50 și au fost, de asemenea, declarați NEPROMOVAȚI.

Aceste note contrastează puternic cu performanțele celor care au obținut punctajul maxim sau s-au apropiat de acesta. Într-o probă dedicată managementului și legislației școlare, diferențele dintre rezultate arată că participanții nu au avut cu toții același nivel de pregătire.

Dintre cei 219 candidați, trei sunt declarați nepromovați: cei cu notele 5,50 și 6,50, respectiv 6,50. Restul pozițiilor prezentate sunt marcate PROMOVAT.

Cert este că rezultatele probei scrise de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iași sunt dominate de note mari, cu numeroase performanțe de 9,50 și 10, în timp ce doar câteva note aflate în partea inferioară a clasamentului au fost suficiente pentru a trimite candidații în categoria NEPROMOVAT.

Carmen DEACONU