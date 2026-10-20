Locuințele ANL, o mare necunoscută pentru Iași

* 1.511 de apartamente se construiesc în România, dar județul Iași lipsește de pe lista celor cu locuințe finalizate în 2026 * absența nu demonstrează că în județ nu există proiecte ANL în derulare, însă aduce în prim-plan o dilemă mai veche: ce investiții sunt pregătite pentru tinerii din Iași și când vor ajunge efectiv locuințele la beneficiari?

Ministerul Dezvoltării anunță 352 de locuințe ANL finalizate la nivel național până la 30 septembrie și alte 537 estimate până la sfârșitul anului. În lista județelor cu unități deja predate sau cu predări estimate pentru ultimele luni din 2026 nu apare însă Iașul. Niciun apartament nu este raportat în dreptul județului, în timp ce Botoșani și Suceava figurează cu locuințe finalizate, iar alte județe din țară pregătesc sute de predări.

Iașul, unul dintre cele mai mari centre universitare ale României și un pol regional care atrage anual mii de studenți și tineri angajați, nu figurează în situația transmisă de Ministerul Dezvoltării privind locuințele pentru tineri finalizate și predate în 2026. Documentul prezintă rezultatele programului ANL la nivel național, dar în dreptul județului Iași nu este trecut niciun număr de locuințe finalizate până la 30 septembrie și nici altele estimate pentru perioada rămasă din an.

Absența nu demonstrează că în județ nu există proiecte ANL în derulare, însă aduce în prim-plan o dilemă mai veche: ce investiții sunt pregătite pentru tinerii din Iași și când vor ajunge efectiv locuințele la beneficiari?

La nivel național, ministerul raportează 1.511 locuințe pentru tineri aflate în execuție. În primele nouă luni din 2026 au fost finalizate și predate autorităților locale 352 de unități, iar până la sfârșitul anului ar putea fi recepționate încă 537. Pentru 2027, estimarea este de aproximativ 900 de locuințe, însă bugetul programului pentru anul viitor nu este încă definitivat.

Botoșani și Suceava au locuințe raportate. Iașul, nu

Comparația cu județele din regiunea Moldovei scoate în evidență o diferență care merită explicată. Botoșani figurează cu 24 de locuințe finalizate până la 30 septembrie și alte 18 estimate până la sfârșitul anului, în timp ce Suceava apare cu 20 de unități finalizate. În dreptul Iașului nu sunt înscrise valori.

Datele nu permit concluzia că Iașul nu are deloc locuințe ANL în construcție, deoarece tabelul prezentat de minister se referă la unitățile finalizate și la cele care ar putea fi finalizate în 2026, nu la totalul investițiilor aflate în diferite stadii. Tocmai de aceea, situația județului ar trebui clarificată prin date despre proiectele active, numărul apartamentelor contractate și termenele de finalizare.

Pentru un județ cu un centru universitar important și o piață imobiliară care pune presiune pe bugetele tinerilor, lipsa unor predări raportate în acest program ridică semne de întrebare privind ritmul în care sunt transformate proiectele în locuințe disponibile.

Ialomița, Timiș și Vrancea, în fruntea raportărilor

La nivel național, distribuția locuințelor arată diferențe importante între județe. Ialomița conduce în privința unităților finalizate până la 30 septembrie, cu 91, urmată de Timiș, cu 88. Pentru ultimele luni din 2026, cele mai mari estimări sunt în Vrancea, cu 80 de locuințe, Olt, cu 75, și Ialomița, cu 52.

În total, dacă estimările ministerului se confirmă, România ar putea ajunge la 889 de locuințe ANL finalizate și predate în 2026. Este vorba despre cele 352 deja raportate și cele 537 preconizate până la sfârșitul anului.

Există însă și o problemă administrativă: recepția celor 537 de unități este condiționată de realizarea branșamentelor la rețelele de utilități, aflate în responsabilitatea autorităților locale. Astfel, chiar și locuințele construite pot întârzia să ajungă la beneficiari dacă infrastructura necesară nu este pregătită.

Pentru anul viitor, ministerul estimează finalizarea a circa 900 de locuințe la nivel național, dar nu poate comunica deocamdată bugetul care va fi propus pentru program.

În cazul Iașului, nu se știe încă dacă vor exista proiecte noi, câte unități vor fi construite și ce termene sunt prevăzute pentru predare. Pentru tinerii din Iași, problema nu este doar câte locuințe apar în statisticile naționale, ci câte apartamente accesibile vor putea primi efectiv în propriul județ.

Daniel BACIU