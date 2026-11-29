Un nou scandal legat de parcările din Iași riscă să aprindă spiritele în cartierele de blocuri. Introducerea parcării cu plată, cu tarife de 5 lei pe oră sau abonamente care depășesc 200 de lei pe lună, a stârnit nemulțumiri în rândul locuitorilor. În acest context, Alianța pentru Promovarea Transportului Alternativ Iași (APTA) vine cu o propunere care pune sub semnul întrebării politica tarifară a administrației locale: parcarea rezidențială să coste 200–300 de lei PE AN, nu pe lună!

Reprezentanții APTA susțin că parcarea pe domeniul public trebuie plătită, deoarece spațiul este limitat și aparține tuturor locuitorilor, inclusiv celor care nu dețin autoturisme. Totuși, organizația consideră că oamenii care locuiesc efectiv în cartiere trebuie să beneficieze de tarife preferențiale, diferite de cele aplicate persoanelor care vin ocazional în zonă.

Modelul propus presupune împărțirea orașului în zone

APTA atrage atenția că un abonament de peste 200 de lei lunar poate fi o soluție pentru cei care frecventează zona, dar este mult prea împovărător pentru numeroase familii care locuiesc acolo. Organizația amintește că a transmis Primăriei Iași, încă de anul trecut, o propunere concretă pentru introducerea unui sistem de parcare rezidențială zonală.

Modelul propus presupune împărțirea orașului în zone, cu abonamente valabile în zona de domiciliu, fără atribuirea unor locuri nominale. Principiul ar fi simplu: primul venit, primul servit. Tariful anual ar urma să fie cuprins între 200 și 300 de lei, adică aproximativ cât solicită acum administrația pentru o singură lună!

APTA susține că un asemenea sistem ar permite gestionarea mai eficientă a locurilor de parcare, identificarea mașinilor abandonate și descurajarea gospodăriilor care ocupă spațiul public cu mai multe autoturisme. În același timp, organizația avertizează că interesele rezidenților nu trebuie confundate exclusiv cu dreptul de a parca: trotuarele libere, spațiile verzi și locurile de întâlnire sunt la fel de importante pentru viața cartierelor.

Exemplul invocat este Barcelona, unde rezidenții plătesc pentru parcare, dar beneficiază de tarife reduse și de reguli diferite față de vizitatori.

Mingea este acum în terenul Primăriei Iași, care are de ales între a menține tarifele care apasă bugetele familiilor sau a lua în calcul un sistem mai accesibil pentru cei care locuiesc în cartiere.

Daniel BACIU