Persoanele fără adăpost din Iaşi vor putea beneficia de adăpost, hrană caldă şi sprijin de specialitate în cadrul a două centre de preluare, unul situat pe strada C.A. Rosetti, iar cel de-al doilea la Baia Publică.

Centrul de la Baia Publică va funcţiona ca măsură excepţională în perioadele cu temperaturi scăzute, oferind persoanelor fără adăpost condiţii de protecţie împotriva frigului. „Beneficiarii vor avea la dispoziţie un spaţiu încălzit, o masă caldă, haine uscate şi acces la măsuri sanitare”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Centrul a funcţionat şi în anii precedenţi, aşa şi în acest an activitatea va fi organizată în colaborare cu Direcţia de Asistenţă Socială, Poliţia Locală, Fundaţia Emmaus şi Serviciul de Ambulanţă Iaşi. „Centrul de la Baia Publică va fi deschis imediat ce temperaturile înregistrate pe timpul nopţii vor scădea sub pragul de 10 grade Celsius”, a spus primarul. Laura RADU