* o colectă de Crăciun inițiată de Asociația Artipic vine în sprijinul familiilor vulnerabile din Iași, în special al celor din zona Cicoarei * hainele, încălțămintea, jucăriile și alimentele vor fi distribuite în funcție de nevoile fiecărui beneficiar * donațiile sunt colectate până pe 16 decembrie 2026

Dincolo de vitrinele împodobite, târgurile de Crăciun și agitația cumpărăturilor de sărbători, există un alt Iași, în care o pereche de ghete călduroase sau un pachet cu alimente pot însemna enorm. Pentru copiii din cartierul Dallas și pentru alte familii aflate în dificultate, Asociația Artipic a lansat o campanie de solidaritate care îi invită pe ieșeni să transforme generozitatea în ajutor concret.

Inițiativa continuă demersurile începute în luna septembrie, odată cu festivalul comunitar Dallas Delivery 2026, organizat împreună cu Fundația Cărturești, în cadrul unui proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Atelierele dedicate copiilor și părinților, urmate de activitățile din octombrie și noiembrie, au apropiat voluntarii de comunitatea din Cicoarei și de problemele cu care se confruntă familiile de aici.

Daruri alese după nevoile fiecărui copil

Organizatorii au ales să construiască această campanie pornind de la situația concretă a beneficiarilor. Mediatoarele școlare de la Școala Gimnazială „George Coșbuc” și Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” au recomandat familiile care au nevoie de sprijin.

Pentru fiecare copil au fost centralizate necesitățile într-un tabel online, astfel încât donațiile să răspundă unor nevoi reale. Sunt căutate haine și încălțăminte pe măsurile potrivite, jucării și dulciuri, dar și alimente neperisabile și produse de igienă pentru întreaga familie.

Campania are și o componentă educațională. Ieșenii pot dona cărți și jocuri destinate cabinetelor de mediere școlară din cele două unități de învățământ, materiale care vor putea fi folosite de copii și după încheierea sărbătorilor.

„La festival și în lunile ce au urmat, când am organizat ateliere și activități pentru familiile din zona Cicoarei, am cunoscut copii și părinți minunați, care merită să simtă că orașul e alături de ei și în restul anului. Colecta de Crăciun e felul nostru de a păstra această legătură vie. Orice pachet, oricât de mic, contează”, au declarat coordonatorii Asociației Artipic.

Donațiile sunt primite până pe 16 decembrie

Ieșenii care doresc să participe la campanie pot accesa tabelul beneficiarilor prin scanarea codului QR disponibil pe afișul colectei. Fiecare donator poate alege cazul pe care dorește să îl susțină și poate preciza produsele pe care le va oferi.

Pachetele trebuie aduse la Cafeneaua Colea, cu numele cazului și al donatorului înscrise pe sacoșă. Donațiile sunt primite de marți până duminică, între orele 12:00 și 19:00, până pe 16 decembrie 2026. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0752 991 352.

Campania este organizată de Asociația Artipic în parteneriat cu Cafeneaua Colea, În Stradă, Asociația Noua Acropolă Iași și școlile gimnaziale „Alexandru Vlahuță” și „George Coșbuc”.

Cunoscută pentru festivalurile Street Delivery Iași și Dallas Delivery, dar și pentru proiectele de artă publică și regenerare urbană, Asociația Artipic își extinde astfel intervenția dincolo de sfera culturală.

Într-un oraș care investește în imaginea sa de capitală culturală, solidaritatea cu locuitorii cartierelor vulnerabile rămâne o măsură a responsabilității comunitare. Iar Crăciunul poate fi începutul unei relații care să nu se încheie odată cu stingerea luminițelor de sărbători. Maura ANGHEL