* cinci studenți ai Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași au participat la proiectul Erasmus+ „Piano and Chamber Music Performance” * tinerii instrumentiști fac parte din clasa de pian a conf. univ. dr. Andrei Enoiu-Pânzariu * formarea artistică internațională reprezintă o etapă importantă în construirea unei cariere muzicale

Cinci tineri pianiști ieșeni și-au completat experiența universitară prin participarea la proiectul european „Piano and Chamber Music Performance”, derulat în cadrul programului Erasmus+. Anastasia Oprică, Maria Apătăchioae, Livia Frona, Adrian Mircescu și Sebastian Petronel Ifrim sunt studenți ai Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, la clasa de pian a conf. univ. dr. Andrei Enoiu-Pânzariu.

Proiectul a pus în centrul formării academice două componente esențiale ale educației muzicale: interpretarea pianistică și muzica de cameră, domenii în care performanța presupune atât o pregătire individuală riguroasă, cât și capacitatea de adaptare la sensibilitatea artistică a celorlalți instrumentiști.

Pentru tinerii muzicieni, participarea la programe internaționale de studiu reprezintă o oportunitate de a depăși limitele propriei școli de interpretare, de a descoperi alte perspective asupra repertoriului și de a-și construi o identitate artistică.

De la performanța individuală la dialogul muzical

Spre deosebire de interpretarea solistică, muzica de cameră solicită instrumentistului o permanentă atenție la partenerii de scenă. Echilibrul sonor, sincronizarea, construcția frazei muzicale și înțelegerea comună a unei partituri devin la fel de importante precum virtuozitatea tehnică.

Pentru un pianist aflat la începutul carierei, această dimensiune a pregătirii este fundamentală. Anii de studiu individual trebuie completați prin experiențe care dezvoltă capacitatea de colaborare, spontaneitatea interpretativă și maturitatea artistică.

Universitatea ieșeană a dezvoltat constant asemenea oportunități de formare. În cadrul proiectului „Piano and Chamber Music Performance”, instituția a organizat, în luna mai 2026, un masterclass susținut de pianista Mirabela Dina, urmat de un recital în sala „Eduard Caudella”. Programul muzical a cuprins creații semnate de Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel, Francis Poulenc, George Enescu și Constantin Silvestri.

Coordonarea proiectului i-a revenit conf. univ. dr. Andrei Enoiu-Pânzariu, implicat în pregătirea unei noi generații de interpreți.

Școala ieșeană de pian, conectată la mediul academic european

Internaționalizarea educației artistice a devenit una dintre componentele importante ale învățământului muzical superior. Într-un domeniu în care concurența profesională depășește granițele naționale, contactul cu tradiții pedagogice diferite poate influența decisiv evoluția unui interpret.

Programele Erasmus+ facilitează circulația studenților și a profesorilor între instituțiile europene, accesul la experiențe educaționale diverse și dezvoltarea unor relații profesionale care pot continua după absolvire.

Pentru cei cinci studenți ieșeni, participarea la proiectul „Piano and Chamber Music Performance” s-a înscris într-un parcurs de consolidare a pregătirii interpretative. Dincolo de rezultatele academice, viitorul unui muzician depinde și de capacitatea sa de a intra în dialog cu alte culturi, de a lucra în contexte artistice diferite și de a transforma cunoștințele acumulate în expresie scenică.

Prin asemenea proiecte, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” își consolidează legăturile cu mediul muzical european, oferindu-le tinerilor interpreți posibilitatea de a-și construi cariera încă din anii studenției.