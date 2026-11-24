Șantierul Spitalului Regional de Urgență Iași continuă să avanseze, iar lucrările au ajuns la o etapă importantă pentru rezistența și stabilitatea viitoarei unități medicale. Un reper major îl reprezintă finalizarea fundației din beton armat pentru corpul C1-B2, situat la nivelul celui de-al doilea subsol. Pentru realizarea acesteia au fost turnați aproximativ 2.100 de metri cubi de beton.

Este vorba despre așa-numitul „radier”, o placă groasă de beton armat, construită la baza clădirii, care distribuie greutatea construcției către teren și contribuie la stabilitatea întregului imobil.

În paralel, constructorii au continuat lucrările la fundațiile celorlalte corpuri de clădire .

Au fost montate armăturile metalice, realizate cofrajele și turnat betonul. De asemenea, au avansat lucrările la stâlpii și pereții structurali din beton armat, elemente care vor susține construcția.

Progrese s-au înregistrat și la instalațiile electrice. A continuat montarea platbandei pentru priza de pământ, o bandă metalică înglobată în fundații, care are rolul de a conduce în siguranță curenții electrici accidentali către sol și de a proteja instalațiile și persoanele.

La corpul C9-B1 au fost verificate continuitatea și rezistența instalației de împământare. Controlul a făcut parte dintr-o „fază determinantă”, adică o etapă importantă a construcției care trebuie verificată tehnic înainte de continuarea anumitor lucrări.

Totodată, au fost realizate intervenții la tablourile electrice care alimentează macaralele și au fost verificate echipamentele electrice utilizate pe șantier.

O altă etapă a vizat verificarea conductelor și elementelor de canalizare amplasate sub fundația clădirii, pentru a se asigura că acestea sunt corect executate înainte de continuarea construcției.

Lucrările se desfășoară etapizat, obiectivul fiind realizarea Spitalului Regional de Urgență Iași, o infrastructură medicală modernă, destinată îmbunătățirii serviciilor de sănătate pentru întreaga regiune a Moldovei.

Noul termen de finalizare a Spitalul Regional de Urgență Iași este decembrie 2029, față de decembrie 2027, termenul inițial. Ministerul Finanțelor susține că actualizarea termenului ține cont de ritmul concret de realizare a investiției. Daniel BACIU