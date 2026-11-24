Unul dintre cele mai impresionante monumente istorice ale Moldovei își recapătă treptat farmecul de odinioară! Castelul Sturdza de la Miclăușeni trece printr-un amplu proces de restaurare, iar primele rezultate sunt deja vizibile. Fațadele clădirii au fost restaurate, iar bijuteria arhitecturală a Iașului se pregătește să-și redescopere splendoarea de altădată.

Recepția lucrărilor de restaurare a exteriorului a avut loc în prezența președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a Înaltpreasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și a mai multor reprezentanți ai instituțiilor culturale.

Investiția este susținută prin fonduri europene obținute prin PNRR, dar și prin contribuția financiară a Consiliului Județean Iași, care sprijină intervențiile de consolidare și restaurare încă din 2021.

Lucrările nu s-au încheiat însă! În această perioadă se intervine asupra picturii interioare, urmând să fie refăcute și soclul, precum și tencuielile castelului.

Castelul ascunde o istorie demnă de un film

Ridicat între 1880 și 1904 de Gheorghe Sturdza și soția sa, Maria Ghica, Castelul Sturdza de la Miclăușeni ascunde o istorie demnă de un film! Impunătoarea construcție neogotică, aflată la aproximativ 65 de kilometri de Iași, a fost cândva una dintre cele mai spectaculoase reședințe boierești din Moldova.

În spatele zidurilor sale se ascundea o adevărată comoară: aproximativ 60.000 de cărți, manuscrise rare, bijuterii, arme, tablouri, obiecte de argint și sculpturi valoroase. Însă gloria castelului avea să fie spulberată de război și de vremuri cumplite.

În 1944, trupele sovietice au devastat clădirea, iar numeroase cărți de patrimoniu au fost arse în sobe sau au dispărut. Au urmat decenii de degradare, jafuri și incendii devastatoare. În 1985, flăcările au mistuit acoperișul și mansarda, accelerând distrugerea monumentului.

Salvarea a venit după retrocedarea către Mitropolia Moldovei și Bucovinei, în 2001, urmată de primele ample lucrări de restaurare. Astăzi, Castelul Sturdza beneficiază de noi investiții, inclusiv fonduri europene prin PNRR, iar exteriorul a fost restaurat.

De la splendoarea unei reședințe boierești la prăbușire și apoi la renaștere, Castelul Sturdza rămâne una dintre cele mai impresionante comori istorice ale județului Iași. Carmen DEACONU