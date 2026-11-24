Cimitirul rablelor din Iași. Mașini ținute în depozite chiar și opt ani

* aproape 200 de autoturisme abandonate au fost recuperate de pe străzile orașului în prima parte a anului 2026 * unele mașini au petrecut mai mult timp în custodia municipalității decât în circulație * peste 65 de tone de deșeuri auto au fost scoase la vânzare în această toamnă, pentru 36.635 de lei

Un loc de parcare eliberat în Nicolina în aprilie 2018 s-a transformat într-un loc de depozitare ocupat timp de peste opt ani în patrimoniul municipalității ieșene. Este cazul unui Audi A3 abandonat pe domeniul public, inclus abia în octombrie 2026 într-o procedură de valorificare. Situația nu este singulară. Inventarele Primăriei Iași cuprind autoturisme recuperate în urmă cu patru sau cinci ani, pentru care administrația locală a asigurat transportul și depozitarea, fără să facă publice costurile individuale ale acestor operațiuni.

Din parcările cartierelor, în curțile societăților municipale

Iașul are două locuri în care sunt adunate mașinile nerevendicate de proprietari. Unul se află pe șoseaua Tudor Neculai, la numărul 25, în incinta Servicii Publice Iași, iar celălalt aparține societății Citadin, pe strada Sfântul Ioan. În ultimii trei ani, intervențiile municipalității au vizat aproximativ 3.300 de vehicule. În 2.500 de cazuri, proprietarii și-au mutat singuri mașinile după ce au fost somați. Pentru alte aproximativ 800 a fost necesară intervenția administrației locale, urmată de casare. Fluxul de autoturisme abandonate continuă să alimenteze cele două depozite. Numai în prima parte a anului 2026 au fost ridicate aproximativ 200 de mașini, iar în iulie municipalitatea a dispus casarea altor 26 de vehicule nerevendicate, aflate în custodia Citadin.

Automobile de lux, vândute cu 80 de bani kilogramul

Un Jaguar, mai multe automobile BMW și Mercedes, alături de modele Volkswagen, Peugeot și Dacia, au figurat în inventarul întocmit pentru licitația din 12 octombrie 2026. Marca, dotările și prețul plătit cândva de proprietar nu mai contează. Singurul criteriu economic este cantitatea de material care poate fi recuperată.

Cele 54 de vehicule înscrise în documentație cântăreau împreună peste 65 de tone. După eliminarea din calcul a componentelor considerate nevalorificabile, municipalitatea a stabilit un preț de pornire de 36.635 de lei pentru întregul lot.

Printre acestea se aflau un Peugeot 406 ridicat în decembrie 2021 din zona străzilor Nicolae Costin și Zorilor și un Mitsubishi recuperat în iunie 2022 de pe strada Eternitate. Recordul de vechime în depozit îl deținea autoturismul Audi A3 din Nicolina, ridicat pe 13 aprilie 2018.

Cât mai câștigă Iașul după ani de depozitare

Vânzarea vehiculelor abandonate poate aduce venituri consistente municipalității. În august 2025, un lot de 316 autoturisme a generat încasări de aproape 205.000 de lei la bugetul local.

Acestor venituri ar trebui însă să le corespundă o evidență a cheltuielilor. Ridicarea unei mașini presupune mobilizarea personalului și a utilajelor, consum de carburant, transport și manipulare. Păstrarea ei vreme de câțiva ani înseamnă ocuparea unei suprafețe de teren și asigurarea pazei.

Între ridicarea unui autoturism și predarea ătre un operator de reciclare există mai multe etape administrative. Proprietarul trebuie identificat și somat, situația juridică a bunului trebuie clarificată, iar vânzarea trebuie organizată conform prevederilor legale. Uneori, procedurile de licitație sunt reluate, cum s-a întâmplat în decembrie 2025, în cazul unui lot de 27 de vehicule.

Dan DIMA