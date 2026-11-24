* Adrian Văncică, Cosmina Stratan și regizorul Florin Șerban se vor întâlni cu publicul ieșean, în cadrul a trei proiecții de gală * producțiile românești programate între 28 noiembrie și 2 decembrie 2026 au trecut prin marile festivaluri internaționale de cinematografie

Un adolescent suspectat de crimă, o femeie care își pierde memoria după un accident și un copil de zece ani căruia îi revine o misiune ce depășește puterile unui adult sunt protagoniștii celor trei filme românești care vor ajunge, în următoarele zile, pe marele ecran de la Cinema Ateneu Iași. Evenimentele vor aduce în fața spectatorilor actori și cineaști ale căror producții au fost premiate sau selecționate la festivalurile internaționale de la Locarno, Sarajevo și Tallinn.

Cosmina Stratan, în fața publicului ieșean

Seria proiecțiilor speciale va debuta sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 17:30, cu lungmetrajul „Piatră Foarfecă Hârtie” (Blindsight), realizat de Adrian Sitaru, în coproducție româno-turcă. Invitata serii va fi actrița Cosmina Stratan.

Filmul construiește un univers în care adevărul devine greu de separat de minciună. Laura, o femeie de 45 de ani, se confruntă cu pierderi severe de memorie și depresie după un accident. Familia o convinge să plece într-o călătorie cu barca spre Turcia, însă ceea ce ar fi trebuit să fie o experiență comună se transformă într-o succesiune de situații inexplicabile. Incapabilă să își reconstituie trecutul, femeia depinde de versiunile celor din jur, ale căror intenții devin tot mai greu de descifrat.

Producția i-a adus lui Adrian Sitaru premiul pentru cea mai bună regie la Festivalul Internațional de Film Black Nights de la Tallinn, în 2025. Lungmetrajul a figurat și în selecțiile festivalului internațional de la Goa și TIFF 2026.

Adrian Văncică vine la Iași cu un film premiat la Locarno

Duminică, 29 noiembrie, de la ora 18:00, spectatorii îi vor putea întâlni pe actorii Adrian Văncică și Teodor Butănescu, alături de regizorul Florin Șerban, la proiecția filmului „Nu e locul tău aici”.

În centrul acțiunii se află Marius, directorul unui spital dintr-un oraș de provincie, rămas văduv și preocupat să își crească singur fiul. Adolescentul are însă o existență despre care tatăl său nu știe aproape nimic. Nopțile, băiatul cutreieră orașul împreună cu un grup de tineri. O anchetă de crimă, în care adolescentul devine suspect, aruncă în aer întreaga viață a familiei.

Filmul pune sub lupă incapacitatea părinților de a înțelege universul propriilor copii, autoritatea, prejudecățile și limitele încrederii.

Lungmetrajul a câștigat Leopardul de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Locarno, în 2026, în timp ce Adrian Văncică a obținut distincția pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Sarajevo.

Florin Șerban este regizorul producției „Eu când vreau să fluier, fluier”, recompensată în 2010 cu Ursul de Argint – Marele Premiu al Juriului la Berlinale.

Un copil, o misiune și un conflict în Munții Apuseni

Ultima proiecție de gală va avea loc miercuri, 2 decembrie, de la ora 18:00, când va fi prezentat „Lumina” (Holy Light), cel mai recent lungmetraj semnat de Marian Crișan.

Un băiat de zece ani trebuie să ducă Lumina Sfântă de la Ierusalim la biserica din satul său, după ce tatăl acestuia intră într-un conflict cu oamenii dintr-o localitate învecinată. Drumul prin Munții Apuseni îl obligă pe copil să gestioneze consecințele unor neînțelegeri provocate de adulți.

Filmul a avut premiera mondială la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional de Film Black Nights de la Tallinn, în competiția Just Film, dedicată publicului tânăr.

La întâlnirea cu spectatorii ieșeni vor participa Grigore Bechet, Marian Poff, Andrei Poff, Dumitru Grosei și Anatol Cotrobai.

Maura ANGHEL