Distracția de sărbători se pregătește cu bani publici, iar nota de plată ajunge la peste un milion de lei. Consilierii locali din Iași vor vota vineri programul și finanțările pentru evenimentele organizate la finalul acestui an și la începutul lui 2027. Revelionul, Târgul de Iarnă și manifestările dedicate Zilei Unirii se află pe lista cheltuielilor.

Cea mai mare alocare, de 500.000 de lei, este rezervată Revelionului ieșenilor. Petrecerea va fi organizată de Ateneu, pe Esplanada Palatului Culturii, acolo unde sunt așteptați cei care vor întâmpina noul an în aer liber.

Alți 200.000 de lei sunt prevăzuți pentru Târgul de Iarnă, amenajat pe pietonalul Ștefan cel Mare, iar 100.000 de lei sunt alocați pentru logistică. În total, evenimentele de iarnă ajung astfel la 800.000 de lei.

Bani și pentru evenimentele din ianuarie

Lista finanțărilor continuă și după trecerea în noul an. Pentru aniversarea a 150 de ani de la înființarea Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt” sunt prevăzuți 55.000 de lei.

Alți 200.000 de lei sunt destinați manifestărilor organizate pe 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor Române.

Dacă toate propunerile vor fi aprobate, suma alocată evenimentelor enumerate se ridică la 1.055.000 de lei.

Între timp, Iașul se pregătește să intre în atmosfera sărbătorilor: iluminatul festiv va fi aprins, ca în fiecare an, în seara de 1 Decembrie.

Așadar, în următoarele săptămâni, orașul va trece la decorul de iarnă, iar bugetul distracției și al manifestărilor publice va ajunge pe masa consilierilor locali.

Carmen DEACONU