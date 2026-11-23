* după o iarnă în care au stat aproape o lună fără apă curentă, doi părinți din apropierea Dorohoiului încearcă să termine casa în care își cresc cei opt copii * Arhiepiscopia Iașilor a lansat o campanie pentru strângerea a 45.000 de lei, bani necesari mobilării locuinței

Bogdan și Petruța Rotariu muncesc amândoi, au construit o casă și cresc opt copii. Nu cer o locuință nouă, ci ajutor pentru a o transforma pe cea existentă într-un cămin funcțional. După ce o campanie Pro Vita Iași le-a adus apă curentă în casă, familia are acum nevoie de mobilier. Obiectivul este strângerea a 45.000 de lei până pe 12 decembrie, astfel încât cei zece membri ai familiei să poată petrece Crăciunul în condiții mai bune.

Aproape o lună fără apă. Acum, o nouă provocare

Într-o familie cu opt copii, lipsa apei curente nu este un simplu inconvenient. Înseamnă dificultăți la fiecare masă, la spălatul hainelor, la igiena zilnică și la întreținerea locuinței. Familia Rotariu a trecut printr-o asemenea situație iarna trecută, când a rămas aproape o lună fără apă. Problema a fost rezolvată în vara acestui an, după ce Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor a mobilizat donatori pentru realizarea unei surse proprii de alimentare. A fost forat un puț de 101 metri adâncime și a fost instalat sistemul necesar aducerii apei în locuință. Bogdan lucrează ca polițist de frontieră, iar Petruța este asistent farmacist, cu normă întreagă. Cei doi și-au construit locuința în apropiere de Dorohoi, încercând să le asigure copiilor suficient spațiu. S-au mutat în vara anului 2025, deși amenajările nu erau încheiate.

Dincolo de efortul financiar, creșterea a opt copii presupune o organizare permanentă. Școala, mesele, hainele și activitățile zilnice trebuie împărțite între zece oameni. Iar mobilierul nu este un detaliu decorativ, ci o necesitate.

45.000 de lei pentru ca zece oameni să aibă loc la aceeași masă

Noua campanie lansată de Pro Vita Iași urmărește să acopere costul mobilierului și al transportului, estimate la 45.000 de lei.

Pe lista întocmită împreună cu părinții se află o masă extensibilă, suficient de mare pentru întreaga familie, o canapea, mobilier pentru sufragerie, un birou, patru scaune pentru studiu și o bibliotecă. Sunt necesare și dulapuri, comode, spații de depozitare, noptiere, o saltea cu topper și mobilier pentru băi.

Pentru cei opt copii, un birou înseamnă un loc potrivit pentru teme. Un dulap înseamnă spațiu pentru haine și rechizite. Iar o masă încăpătoare le-ar permite tuturor să stea împreună, nu doar la sărbători, ci în fiecare zi.

Campania are un termen precis: 12 decembrie 2026. Până atunci, organizatorii speră să adune suma necesară achizițiilor, astfel încât mobilierul să ajungă înainte de Crăciun.

Cum pot fi ajutați cei opt copii

Inițiativa face parte din proiectul „Dar pentru copii”, derulat prin Programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii „Sfântul Stelian”. Prin acest program, Arhiepiscopia Iașilor sprijină aproximativ 200 de familii cu cel puțin șapte copii din județele Iași, Botoșani și Neamț.

Donațiile pot fi făcute online, pe platforma Dar pentru copii, sau prin transfer bancar, în conturile Arhiepiscopiei Iașilor:

Cont lei: RO08CECEIS1030RON1014342 – CEC Bank

Cont euro: RO68CECEIS10C1EUR1103231 – CEC Bank, SWIFT CECERO

Detalii plată: Mobilier Dar pentru copii.

Contribuțiile în numerar pot fi depuse la sediul Departamentului Pro Vita din Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 14. Pentru informații suplimentare poate fi contactată Otilia Palade, director executiv Pro Vita Iași, la numărul 0757 039 313.

De Crăciun, cei opt copii nu așteaptă doar cadouri sub brad. Campania încearcă să le ofere ceva care să rămână în casă mult după încheierea sărbătorilor.

Clara DIMA