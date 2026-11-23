* unul dintre muzeele importante ale Iașului stă cu ușile închise din ianuarie 2024, deși atrăgea aproape 8.000 de vizitatori annual * șase asocieri de firme vor contractul de restaurare, dar lucrările nu au început, iar costul investiției a ajuns la 17,84 milioane de lei

Iașul are o casă memorială pe care turiștii nu o mai pot vizita și o factură de aproape 18 milioane de lei pentru readucerea ei la viață. Muzeul „Mihail Sadoveanu” din Copou este închis din 16 ianuarie 2024, iar restaurarea clădirii nu a depășit încă etapa procedurilor de achiziție. În timp ce imobilul așteaptă constructorii, orașul pierde vizitatori, iar unul dintre reperele sale literare rămâne în afara circuitului cultural. Investiția aprobată de Consiliul Județean Iași se ridică la 17,84 milioane de lei.

O restaurare amânată și o investiție tot mai mare

Primele estimări pentru renovarea imobilului, făcute în urmă cu aproximativ 15 ani, indicau un necesar de 5,46 milioane de lei. Astăzi, bugetul total al investiției este de peste trei ori mai mare. Contractul pentru proiectare și execuție, scos la licitație în august 2026, are o valoare estimată de 9,41 milioane de lei, fără TVA.

Cele două evaluări nu pot fi însă comparate mecanic. Între timp, prețurile materialelor și ale manoperei au crescut, iar documentația actuală cuprinde mai multe categorii de cheltuieli, inclusiv intervenții asupra monumentului, proiectare, expertize și organizarea șantierului. Cât din diferență poate fi pus pe seama anilor pierduți și cât reprezintă lucrări suplimentare nu se poate stabili fără analiza devizelor.

Problemele casei nu sunt recente. Restaurarea a fost împiedicată, în diferite etape, inclusiv de dificultăți legate de statutul juridic al proprietății. În iulie 2026 a fost emisă autorizația de construire, iar o lună mai târziu autoritățile au făcut pasul către desemnarea constructorului. După ani de pregătiri, proiectul a ajuns astfel la licitație, nu la șantier.

Aproape 24.000 de vizite potențiale, ratate în trei ani

Înainte de închidere, casa memorială avea un public constant. În 2023, aproximativ 8.000 de persoane i-au trecut pragul, ceea ce înseamnă o medie de peste 20 de vizitatori pe zi.

Raportat la acest nivel, aproape trei ani de indisponibilitate ar putea echivala cu circa 24.000 de vizite nerealizate până la sfârșitul lui 2026. Calculul este orientativ și presupune menținerea interesului din 2023, nu reprezintă o statistică oficială.

La capitolul venituri, lipsesc deocamdată cifrele care ar permite stabilirea pierderilor din bilete. Încasările depind de numărul vizitatorilor plătitori, de reducerile acordate elevilor și studenților și de gratuități. Dincolo de bani, însă, absența muzeului înseamnă mai puține opțiuni pentru turiști, excursii școlare și programe culturale.

Pentru un oraș care își promovează patrimoniul literar, închiderea prelungită a casei lui Sadoveanu este o pierdere greu de ignorat. Monumentul există, dar publicul nu mai are acces la el.

Șase firme în competiție. Șantierul rămâne în așteptare

Licitația pentru restaurare a atras șase asocieri de firme. Ofertele, depuse până la 14 septembrie 2026, sunt conduse de Prima Construct, Iasicon, Romconstruct Group, Conest, Grup Construcții Est și Katar Conneg.

Procedura se afla în evaluare în luna octombrie, iar termenul indicat pentru finalizarea acestei etape este 7 februarie 2027. Separat, Consiliul Județean a inițiat achiziția serviciilor de dirigenție de șantier, cu o valoare estimată la 175.350 de lei, fără TVA.

Calendarul rămâne complicat și din cauza finanțării. Documentația licitației include o clauză suspensivă, legată de prelungirea perioadei de finanțare europeană după iunie 2027. Prin urmare, chiar și desemnarea unei firme câștigătoare trebuie corelată cu asigurarea banilor și cu termenele proiectului.

Casa cumpărată de Mihail Sadoveanu în 1918, devenită ulterior muzeu, riscă astfel să intre în al patrulea an de închidere fără ca restaurarea să fie încheiată. După atâtea amânări, miza nu mai este doar salvarea unei clădiri istorice, ci recuperarea unui loc care ar trebui să primească vizitatori, nu să figureze an după an pe lista investițiilor așteptate.

Dan DIMA