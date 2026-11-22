Premieră importantă în învățământul din Moldova! Elevii de clasa a VIII-a și cei de clasa a XII-a din regiunea de Nord-Est vor susține, în decembrie, simulări regionale pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, după un model comun, cu subiecte unice pentru toate județele participante.

Testările sunt programate în perioada 7–9 decembrie 2026, la inițiativa Inspectoratului Școlar Județean Iași, în parteneriat cu inspectoratele școlare din Suceava, Botoșani, Vaslui, Bacău și Neamț. Este pentru prima dată când o asemenea simulare este organizată simultan la nivelul întregii regiuni.

Fiecare județ va propune variante de subiecte

Potrivit ISJ Iași, școlile au primit deja programele pentru ambele categorii de elevi, astfel încât aceștia să știe exact materia din care vor fi evaluați.

Subiectele vor fi elaborate de grupuri de lucru formate din reprezentanții inspectoratelor participante. Fiecare județ va propune variante de subiecte, urmând ca una singură să fie selectată și utilizată în toate cele șase județe. Testele vor respecta programa școlară și modelele oficiale publicate de Ministerul Educației.

Noutatea nu se oprește însă la subiectele comune. Organizatorii vor să introducă și un sistem unitar de evaluare, după modelul pregătit pentru simularea națională din martie. Lucrările ar urma să fie scanate și corectate pe o platformă digitală de profesori din alte județe decât cele în care învață elevii.

Prin această simulare regională, inspectoratele urmăresc să obțină o imagine mult mai clară asupra nivelului de pregătire al elevilor, să identifice din timp eventualele lacune și să ofere un feedback relevant înaintea examenelor decisive din vara anului 2027.

Pentru mii de adolescenți din Moldova, decembrie va fi, așadar, primul test important în condiții apropiate de cele ale examenelor adevărate. Carmen DEACONU