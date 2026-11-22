* pentru a reduce decalajele dintre elevii şi şcolile din rural şi elevii şi şcolile din Iaşi şi Paşcani, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi a iniţiat un proiect privind parteneriatul între şcolile care au nevoie de sprijin şi unităţi de învăţământ cu experienţă şi resurse

Diferenţa de performanţă dintre elevii de la oraş şi cei de la ţară este una dintre problemele pe care Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi încearcă să le corecteze printr-un program de colaborare între unităţile de învăţământ. Mai mult de o treime dintre absolvenţii de clasa a VIII-a din mediul rural nu au reuşit să obţină media 5 la Evaluarea Naţională din 2026. În mediul urban, proporţia a fost de aproape trei ori mai mică.

Sprijin pentru școlile cu rezultate slabe din județ

Situaţia a fost la fel de critică şi în anii anteriori. De aceea, multe colegii şi licee cunoscute din Iaşi şi Paşcani vor deveni partenere pentru şcoli care au obţinut rezultate slabe la examen.

În judeţul Iaşi, aproape jumătate dintre candidaţii înscrişi la Evaluarea Naţională din acest an erau din mediul rural. Din cei 6.477 de elevi înscrişi, 3.023 au învăţat la şcoli din rural, iar 3.454 la unităţi din mediul urban. Deşi judeţul a înregistrat o rată generală de promovare de 79,4%, uşor peste media naţională de 79,1%, rezultatele sunt inegale. Toate şcolile aflate în fruntea clasamentului judeţean, cu medii generale de peste 8,90, sunt din municipiul Iaşi. Media şcolilor din mediul urban a fost de 7,37, în timp ce în rural de 5,67. Diferenţa dintre media urbană şi media rurală din judeţul Iaşi este de 1,7 puncte, ceea ce clasează judeţul nostru pe locul 2 în ţară, după Mureş.

Pentru a reduce aceste decalajele dintre elevii şi şcolile din rural şi elevii şi şcolile din Iaşi şi Paşcani, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi a iniţiat proiectul judeţean „Şcoli partenere pentru progres”. Proiectul presupune parteneriate între şcoli care au nevoie de sprijin şi unităţi de învăţământ cu experienţă şi resurse care pot fi folosite ca exemple de bune practici. „Programul urmăreşte sprijinirea unităţilor de învăţământ care întâmpină dificultăţi în obţinerea unor rezultate şcolare satisfăcătoare şi în menţinerea participării constante a elevilor la cursuri”, transmite Inspectoratul Şcolar.

Părinţii vor fi implicaţi mai mult în procesul educaţional

Printre instituţiile implicate se numără Şcoala Gimnazială Larga Jijia - Colegiul Naţional „Costache Negruzzi”; Şcoala Gimnazială Crucea - Colegiul Economic „Virgil Madgearu”; Liceul Tehnologic Lungani - Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”; Şcoala Gimnazială Dolheşti - Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”; Şcoala Gimnazială Mironeasa - Şcoala Gimnazială „Ion Simionescu”; Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Ţibana - Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”; Liceul Tehnologic Mogoşeşti - Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”; Şcoala Gimnazială Brăieşti - Liceul Teoretic „Miron Costin” Paşcani; Şcoala Gimnazială Ciurea - Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu”; Şcoala Gimnazială Şipote - Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”.

Cei de la Inspectoratul Şcolar spun că parteneriatele nu se rezumă la schimburi de experienţă între profesori. Programul prevede identificarea cauzelor rezultatelor slabe, mentorat profesional, activităţi remediale pentru elevi, transfer de resurse didactice şi monitorizarea progresului şcolar.

De asemenea, vor fi organizate activităţi de consiliere şi orientare şcolară, iar părinţii vor fi implicaţi mai mult în procesul educaţional. Proiectul urmăreşte şi dezvoltarea capacităţii manageriale a şcolilor, astfel încât acestea să poată identifica şi gestiona mai eficient problemele care afectează rezultatele elevilor. „Obiectivul principal este îmbunătăţirea performanţelor la următoarele Evaluări Naţionale. Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi mizează pe colaborarea dintre unităţile de învăţământ şi pe transferul de experienţă, pornind de la principiul că nicio şcoală nu trebuie lăsată singură să rezolve problemele de învăţare” a transmis Inspectoratul Şcolar. Laura RADU