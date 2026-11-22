* zece școli rurale din județul Iași, unde rezultatele la Evaluarea Națională au rămas slabe, vor primi sprijin din partea unor colegii și licee performante * Inspectoratul Școlar Județean încearcă să reducă decalajul dintre elevii de la sat și cei din oraș printr-un proiect prezentat drept o premieră națională

În același județ în care colegiile de elită adună medii de admitere apropiate de 10, există școli unde promovarea Evaluării Naționale rămâne o provocare. Pentru prima dată, Inspectoratul Școlar Județean Iași pune față în față aceste două lumi. Zece licee și colegii din Iași și Pașcani vor deveni parteneri pentru zece școli rurale cu rezultate slabe, într-un program care urmărește nu doar creșterea notelor, ci și identificarea cauzelor eșecului școlar.

Profesorii din școlile de elită, parteneri pentru elevii de la sat

Diferența dintre o școală performantă și una cu rezultate slabe nu se reduce la notele din catalog. În spatele mediilor mici pot exista absențe repetate, dificultăți acumulate în anii anteriori, lipsa sprijinului familial sau metode de predare care nu reușesc să recupereze întârzierile elevilor.

Pornind de la aceste probleme, Inspectoratul Școlar Județean Iași a lansat un proiect prin care experiența profesorilor din liceele și colegiile performante va fi pusă la dispoziția școlilor rurale care nu au reușit să își îmbunătățească rezultatele la Evaluarea Națională.

Inițiativa reunește zece unități de învățământ din mediul rural și zece instituții partenere din mediul urban. Printre acestea se numără colegiile naționale „Costache Negruzzi”, „Vasile Alecsandri” și „Garabet Ibrăileanu”, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, liceele „Dimitrie Cantemir” și „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” și Liceul Teoretic „Miron Costin” din Pașcani.

Elevii care vor beneficia de sprijin provin din unități școlare din Larga Jijia, Dolhești, Mironeasa, Țibana, Mogoșești, Ciurea și Șipote.

Nu doar meditații, ci intervenții asupra cauzelor eșecului

Noutatea proiectului constă în schimbarea modului de intervenție. În locul unor pregătiri suplimentare organizate înaintea examenului, școlile partenere vor încerca să construiască un mecanism de sprijin pe termen lung.

Profesorii vor putea identifica lacunele de învățare, vor urmări evoluția elevilor și vor colabora pentru adaptarea metodelor didactice. În paralel, proiectul urmărește îmbunătățirea frecvenței școlare, consilierea copiilor și implicarea părinților.

Antonina Bliorț, purtătorul de cuvânt al ISJ Iași, explică faptul că obiectivul este trecerea de la intervențiile izolate la o colaborare instituțională permanentă: „Proiectul propune trecerea de la intervenții punctuale la un model integrat de sprijin între școli, bazat pe transfer de expertiză, mentorat, intervenții, monitorizarea progresului elevilor, consiliere și dezvoltarea capacității instituționale”. Potrivit oficialului, cele zece școli rurale au fost selectate deoarece, în anul anterior, nu au reușit să demonstreze o îmbunătățire a rezultatelor la Evaluarea Națională. Parteneriatele au drept scop obținerea unui progres măsurabil la evaluările viitoare.

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