* proprietara a ieșit singură, dar a suferit un atac de panică

Momente de spaimă într-un bloc de locuințe din Iași, unde un apartament situat la etajul al II-lea a fost cuprins de flăcări. Incendiul a izbucnit pe aleea Mușatini, iar mobilizarea pompierilor a fost una de amploare, cu 20 de militari trimiși de urgență la fața locului.

Proprietara locuinței a reușit să se autoevacueze înainte de sosirea salvatorilor. Femeia a fost preluată de echipajul medical, fiind evaluată după ce a suferit un atac de panică.

La intervenție au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și descarcerare, una pentru salvări la înălțime și un echipaj de prim ajutor calificat, toate din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași.

Flăcările au fost localizate, însă pompierii continuă intervenția pentru lichidarea completă a incendiului, eliminarea efectelor produse și verificarea eventualelor pericole pentru ceilalți locatari ai blocului cu patru etaje.

Alarma a fost dată prin 112, iar intervenția rapidă a echipajelor a împiedicat transformarea incidentului într-o tragedie. Cauza izbucnirii incendiului nu a fost precizată.

Pompierii atrag atenția că, în cazul unui incendiu, oamenii trebuie să părăsească imediat locuința dacă nu mai pot interveni în siguranță, să nu folosească liftul și să nu se aventureze prin zone inundate de fum. O ușă închisă în urma evacuării poate face diferența între viață și moarte, limitând propagarea fumului și a flăcărilor. Andrei TURCU