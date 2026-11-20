Realizarea primei proceduri de reparare transcateter a valvei mitrale cu sistemul DragonFly în România, la Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” din Iași, reprezintă un moment important pentru dezvoltarea medicinei cardiovasculare intervenționale din țara noastră.

Intervenția, efectuată unei paciente în vârstă de 81 de ani, diagnosticată cu insuficiență mitrală severă (gradul IV) și insuficiență cardiacă congestivă, demonstrează importanța extinderii opțiunilor terapeutice pentru pacienții vârstnici, cu risc operator crescut, la care chirurgia cardiacă convențională poate presupune riscuri disproporționate.

Procedura a fost realizată de o echipă multidisciplinară formată din Prof. Dr. Grigore Tinică, chirurg cardiovascular, Dr. Igor Nedelciuc, cardiolog intervenționist, Dr. Carina-Gabriela Ureche, cardiolog specializat în imagistică cardiacă, și Dr. Silviu Stoleriu, chirurg cardiovascular. Un rol esențial l-au avut echipa de anestezie și terapie intensivă, coordonată de Dr. Dumitru Grăjdeanu, și Dr. Pavel Ioana, medic rezident ATI, alături de întregul personal medical implicat.

Un aport important în realizarea acestei premiere l-a constituit expertiza și supravegherea echipei profesorului Haojian Dong, de la Guangdong Provincial People’s Hospital, într-un exemplu valoros de colaborare medicală internațională.

Insuficiența mitrală – o problemă majoră de sănătate la populația vârstnică

Specialiştii spun că insuficiența mitrală este una dintre cele mai frecvente afecțiuni valvulare dobândite. „Insuficiența mitrală constă în închiderea incompletă a valvei mitrale în timpul sistolei, determinând întoarcerea unei cantități de sânge din ventriculul stâng în atriul stâng. În evoluție, această suprasolicitare poate conduce la dilatarea cavităților cardiace, hipertensiune pulmonară, fibrilație atrială și insuficiență cardiacă”, spune prof.univ.dr Grigore Tinică, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare “Prof.dr.George I.M.Georgescu”.

Importanța problemei este evidențiată de datele epidemiologice internaționale.

O analiză publicată în 2025, care a inclus peste 6 milioane de persoane, a estimat prevalența insuficienței mitrale moderate și severe la aproximativ 0,67% în populația generală. Aceasta crește semnificativ odată cu vârsta, ajungând la aproximativ 2,85% la 70 de ani și 6,45% la 90 de ani. „Insuficiența mitrală severă poate avea un mecanism degenerativ, prin afectarea aparatului valvular, sau secundar, în cadrul remodelării ventriculului stâng ori al dilatării atriului stâng. La vârstnici, calcificările inelului mitral, modificările degenerative, cardiopatia ischemică și asocierea mai multor comorbidități contribuie la complexitatea tratamentului”, a spus prof.univ.dr Grigore Tinică.

De la chirurgia convențională la repararea transcateter a valvei mitrale

Renumitul profesor spune că în prezent chirurgia cardiovasculară rămâne tratamentul de referință pentru pacienții operabili, în special atunci când este posibilă o reparare valvulară durabilă. “Totuși, există o categorie importantă de pacienți la care intervenția chirurgicală convențională presupune riscuri foarte mari sau este contraindicată”, a mai spus prof. Tinică.

Este vorba în special despre pacienții vârstnici, fragili, cu disfuncție ventriculară, insuficiență renală, afecțiuni pulmonare, antecedente de chirurgie cardiacă sau multiple comorbidități. „Pentru acești pacienți, tehnicile transcateter au deschis noi perspective terapeutice.

Procedura TEER (Transcatheter Edge-to-Edge Repair) permite apropierea și fixarea marginilor foițelor mitrale cu ajutorul unor dispozitive speciale, reducând regurgitarea mitrală. Intervenția se realizează prin abord venos femural, sub ghidaj ecocardiografic transesofagian și radioscopic, fără sternotomie și fără circulație extracorporală”, a mai spus prof.univ.dr. Grigore Tinică.

Printre sistemele utilizate în prezent se numără MitraClip (Abbott), PASCAL (Edwards Lifesciences) și DragonFly, fiecare având particularități constructive și tehnologice proprii. „Pentru pacienții cu anatomie valvulară nefavorabilă reparării TEER există și perspectiva înlocuirii transcateter a valvei mitrale (TMVR/TMVI), o direcție tehnologică aflată în dezvoltare, cu indicații încă atent selecționate. Conform ghidurilor ESC/EACTS 2025, TEER are un rol important la pacienții simptomatici cu insuficiență mitrală primară și risc chirurgical crescut sau prohibitiv, dacă anatomia permite o intervenție eficientă. În insuficiența mitrală secundară, tratamentul medicamentos optim și resincronizarea cardiacă, atunci când sunt indicate, reprezintă etape esențiale înaintea selecției pentru intervenția transcateter”, spune prof.univ.dr. Grigore Tinică.

Experiență clinică și continuitate în inovație la Iași

Pentru Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași, utilizarea sistemului DragonFly nu reprezintă începutul experienței în repararea transcateter a valvei mitrale. „Echipa noastră a realizat anterior proceduri TEER utilizând și alte sisteme de reparare transcateter, acumulând experiență în selecția pacienților, evaluarea anatomiei valvulare și efectuarea acestor intervenții complexe. Noutatea momentului o reprezintă introducerea, în premieră națională, a sistemului DragonFly, care diversifică arsenalul tehnologic disponibil pentru tratamentul insuficienței mitrale severe”, spune profesorul Tinică.

El subliniază că această distincție este importantă. „Nu vorbim despre debutul unei activități medicale, ci despre continuarea unui parcurs de dezvoltare și consolidarea unei experiențe deja existente”, a declarat profesorul Tinică.

Performanța unei echipe medicale se măsoară nu doar prin introducerea unor tehnologii noi, ci și prin capacitatea de a le integra judicios în practica clinică, în beneficiul fiecărui pacient.

Iașul demonstrează că performanța medicală poate preceda infrastructura

Această premieră are și o semnificație instituțională deosebită. La Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași, într-o infrastructură spitalicească veche, cu limitările cunoscute, echipele medicale continuă să introducă tehnologii moderne și să dezvolte proceduri complexe, la nivelul medicinei cardiovasculare europene. „Este o dovadă de profesionalism, perseverență și responsabilitate față de pacienți”, spune cu modestie profesorul Tinică.

Dar această performanță trebuie susținută prin investiții în infrastructură, tehnologie și resurse umane.

Proiectul Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară (IRMC) nu reprezintă doar o investiție într-o clădire nouă. Este o necesitate strategică pentru întreaga regiune de nord-est a României și pentru milioanele de oameni care au nevoie de acces la medicina cardiovasculară de înaltă performanță.

Un institut regional modern ar putea reuni într-un singur centru expertiza chirurgiei cardiovasculare, cardiologiei intervenționale, imagisticii, electrofiziologiei, transplantului și a celorlalte subspecialități cardiovasculare, oferind pacienților acces la un continuum de diagnostic și tratament.

Echipele medicale din Iași demonstrează deja că pot practica medicina viitorului. Este timpul ca infrastructura să fie adusă la nivelul competenței și profesionalismului lor. „Performanța există. Oamenii există. Experiența există. Avem nevoie și de infrastructura pe măsură. La Iași, continuăm să construim medicina viitorului, cu pacientul în centrul fiecărei decizii clinice”, a mai spus profesorul Tinică.

Laura RADU