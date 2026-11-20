* un spectacol folcloric este tarifat la 10.000 de lei pentru fiecare oră * acompaniamentul orchestral la evenimente cu o durată de cel mult cinci ore costă 12.000 de lei, în timp ce acompanierea unui solist vocal sau instrumentist este taxată cu 800 de lei pentru fiecare melodie

Ieșenii care vor să aducă folclorul autentic pe scenă, la evenimente publice sau private, vor plăti în 2027 aceleași tarife ca în acest an pentru serviciile artistice oferite de Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași. Instituția propune menținerea tuturor prețurilor, în ciuda contextului economic, iar proiectul urmează să fie supus aprobării Consiliului Județean.

Un spectacol folcloric este tarifat la 10.000 de lei pentru fiecare oră. Acompaniamentul orchestral la evenimente cu o durată de cel mult cinci ore costă 12.000 de lei, în timp ce acompanierea unui solist vocal sau instrumentist este taxată cu 800 de lei pentru fiecare melodie.

Pentru momentele coregrafice, tarifele sunt de 800 de lei pe melodie pentru o distribuție de patru perechi de dansatori și 1.000 de lei pentru șase perechi. Realizarea ilustrației coregrafice pentru un videoclip costă 1.500 de lei pe melodie, iar interpretarea acesteia în videoclip ajunge la 3.000 de lei pe oră pentru patru perechi de dansatori și 4.000 de lei pe oră pentru șase perechi.

Nici în privința biletelor la spectacole nu sunt anunțate modificări

Un adult va plăti 50 de lei, pensionarii achită 25 de lei, iar studenții beneficiază de un tarif de 12,50 lei. Elevii, preșcolarii, persoanele cu handicap și însoțitorii acestora au acces gratuit.

Ansamblul mai oferă servicii de înregistrare audio a materialelor muzicale brute, fără orchestrare, mixare sau masterizare, la tariful de 800 de lei pentru fiecare piesă.

Există și o facilitate importantă pentru autoritățile județene: serviciile artistice prestate la solicitarea Consiliului Județean Iași, pentru acțiunile organizate de acesta, beneficiază de gratuitate.

În primele zece luni ale anului 2026, Ansamblul „Constantin Arvinte” a încasat 101.055 de lei din prestarea serviciilor artistice. Propunerea pentru 2027 este ca tarifele să rămână neschimbate, astfel încât instituția să își păstreze oferta artistică la aceleași costuri pentru beneficiari. Carmen DEACONU