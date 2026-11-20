Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” din Iași ar putea intra, în sfârșit, în reparații, însă nu toate lucrările vor începe deodată. Consiliul Județean Iași propune împărțirea investiției în două etape, cu o intervenție prioritară asupra acoperișurilor și teraselor, afectate de infiltrații de apă. Miza este oprirea degradării clădirii înainte ca problemele să se agraveze și să umfle nota de plată.

Prima etapă, estimată la 5,63 milioane de lei cu TVA, ar urma să dureze opt luni și va cuprinde refacerea învelitorilor sălii mari, turnului scenei și podului tehnic, precum și hidroizolarea teraselor și modernizarea sistemului de preluare a apelor pluviale. Vor fi executate tot acum și lucrările care, realizate ulterior, ar putea perfora sau deteriora hidroizolația: structuri metalice, închideri ale spațiilor multifuncționale, goluri pentru instalația de desfumare și treceri prin acoperiș.

Restul intervențiilor prevăzute în proiect vor fi realizate în etapa a doua, estimată la 40 de luni. Durata totală a investiției rămâne de 48 de luni, însă autoritățile vor să înceapă cât mai repede lucrările urgente, în condițiile în care infiltrațiile afectează deja elementele de construcție, finisajele și activitatea teatrului.

Proiectul este mai ieftin cu 27,76 milioane de lei!

Surpriza apare la costuri: valoarea totală a investiției a fost redusă de la 121,22 milioane de lei la 93,46 milioane de lei, ambele sume incluzând TVA. Așadar, proiectul este mai ieftin cu 27,76 milioane de lei, în principal după corectarea unor erori privind prețurile unitare din listele de cantități. Din totalul actualizat, 43,48 milioane de lei reprezintă lucrări de construcții-montaj.

Potrivit documentației, expertul tehnic a analizat ordinea propusă a intervențiilor și a concluzionat că executarea primei etape nu afectează calitatea lucrărilor și nici încadrarea clădirii în clasa de risc seismic RsIII. După această etapă, teatrul își va putea continua exploatarea normală.

Pentru demararea lucrărilor, Consiliul Județean trebuie să asigure în buget suma de 5,63 milioane de lei, să organizeze licitația și să emită ordinul de începere. Autorizația de construire este valabilă pentru începerea lucrărilor până la 17 septembrie 2027, termen pe care administrația județeană trebuie să îl respecte.

Deocamdată, este vorba despre un proiect de hotărâre supus dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Iași. Dacă va trece de votul aleșilor, acoperișul și terasele vor fi primele care vor intra în reparații, într-o investiție menită să salveze clădirea de la degradări suplimentare și să asigure viitorul unuia dintre cele mai importante spații culturale dedicate copiilor și tinerilor din Iași.

Carmen DEACONU