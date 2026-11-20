Paza obiectivelor și protecția bunurilor vor costa mai mult în 2027 pentru instituțiile și beneficiarii serviciilor Direcției Județene de Pază și Protecție Iași. Tarifele propuse de instituția aflată în subordinea Consiliului Județean cresc cu 2,05 lei pe oră, atât pentru serviciile de zi, cât și pentru cele de noapte.

Concret, tariful de zi, aplicabil în intervalul 06:00–22:00, va crește de la 52,35 lei la 54,40 lei pe oră. Pentru serviciile de noapte, desfășurate între orele 22:00 și 06:00, prețul urcă de la 56,89 lei la 58,94 lei pe oră.

Majorarea este justificată în principal prin creșterea ponderii cheltuielilor salariale în structura tarifelor. Acestea vor reprezenta 93,20% din costuri în 2027, față de 92,83% în 2026. În această categorie intră salariile agenților de pază și ale personalului indirect, sporurile de noapte și de weekend, indemnizațiile de hrană și de vacanță, precum și cheltuielile aferente concediilor și contribuțiilor legale.

Restul de 6,80% din tarif este alocat cheltuielilor cu bunuri, servicii și dotări, menținute la nivelul estimat al execuției bugetare de la sfârșitul anului 2026.

Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași este finanțată integral din venituri proprii și asigură paza obiectivelor și transporturilor de bunuri și valori importante care aparțin județului, dar și altor instituții publice de interes județean.

Încasările instituției au fost de peste 8,6 milioane de lei în 2025, iar în primele opt luni ale anului 2026 au ajuns la aproximativ 4,66 milioane de lei.

Noile tarife sunt propuse pentru aplicare de la 1 ianuarie 2027 și urmează să fie aprobate de Consiliul Județean Iași. Carmen DEACONU