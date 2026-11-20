O bijuterie a patrimoniului cultural ieșean, lăsată să lupte cu timpul, umezeala și degradarea, se pregătește să renască spectaculos! Casa Memorială „Vasile Alecsandri” din Mircești, locul încărcat de istorie în care a trăit și a creat marele poet, urmează să intre într-un amplu proces de restaurare și consolidare, investiția estimată ridicându-se la nu mai puțin de 22,64 milioane de lei, cu TVA inclus. Un proiect de anvergură, menit să salveze un monument istoric de importanță națională și să-l redea generațiilor viitoare.

Documentația analizată la nivelul Consiliului Județean Iași scoate la iveală o situație deloc liniștitoare. Clădirea prezintă degradări structurale majore, unul dintre tronsoane fiind încadrat în clasa de risc seismic RsI, iar celălalt în RsII. Pereți afectați de umezeală, mucegai, fisuri în zidărie, tencuieli desprinse, acoperiș ruginit și elemente din lemn deteriorate întregesc tabloul unui monument care are nevoie urgentă de intervenții.

Planul de salvare este însă unul ambițios! Casa va beneficia de consolidarea fundațiilor și a zidăriei, restaurarea sobelor, tavanelor, pardoselilor și tâmplăriei istorice, precum și de înlocuirea actualului acoperiș din tablă cu unul din șindrilă de lemn, în acord cu configurația tradițională. Vor fi refăcute fațadele, ornamentele și cornișele, iar instalațiile electrice și cele de protecție împotriva incendiilor vor fi complet modernizate.

Nici grădina istorică nu va fi uitată

Parcul dendrologic va fi reamenajat, poarta de acces va fi reconstruită după fotografii de epocă, aleile vor fi refăcute, iar stejarul pomenit chiar în testamentul lui Vasile Alecsandri va avea propria alee circulară. Vor apărea și o parcare pentru autoturisme, microbuze și autocare, spații pentru activități culturale în aer liber și partere florale.

În plus, vizitatorii vor avea la dispoziție un corp independent cu grupuri sanitare moderne, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, dar și un spațiu pentru depozitarea bagajelor. Noua construcție va beneficia inclusiv de panouri fotovoltaice.

Valoarea totală estimată este de 22.642.745,95 lei, din care lucrările de construcții și montaj reprezintă 14.781.807,44 lei. Durata estimată de execuție este de 36 de luni.

Deocamdată, proiectul a trecut de etapa avizării tehnico-economice, urmând să fie supus aprobării plenului Consiliului Județean Iași. Dacă investiția va fi dusă la capăt, Mirceștiul ar putea redeveni un punct de referință pe harta culturală a județului, iar casa poetului care a scris „Hora Unirii” ar putea scăpa, în sfârșit, de amenințarea degradării. O lecție de istorie care nu trebuie să se prăbușească odată cu zidurile sale! Carmen DEACONU