O investiție de 13,06 milioane de lei este pregătită la Miroslava pentru construirea unei baze operaționale destinate întreținerii și intervenției rapide pe drumurile județului Iași. Proiectul presupune ridicarea unei infrastructuri care să adune utilajele, personalul, materialele și activitățile tehnice ale Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor într-un singur punct.

Consiliul Județean Iași vrea să pună pe picioare un adevărat cartier general al intervențiilor rutiere, pe un teren de 4.000 de metri pătrați din satul Valea Adâncă, comuna Miroslava.

În prezent, Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor nu dispune de o bază operațională proprie, amenajată corespunzător, pentru gararea, întreținerea și repararea utilajelor, depozitarea materialelor și organizarea intervențiilor.

Noua bază ar urma să devină punctul de mobilizare pentru echipele care se ocupă de drumurile județene: reparații ale carosabilului, curățarea șanțurilor și rigolelor, întreținerea acostamentelor, îndepărtarea vegetației, montarea indicatoarelor, refacerea marcajelor, repararea parapetelor și intervențiile urgente atunci când siguranța circulației este pusă în pericol.

Clădire cu etaj, terasă acoperită și aproape 2.500 de metri pătrați de platforme

Proiectul prevede o clădire cu demisol, parter, etaj și etaj tehnic, cu o suprafață desfășurată de 1.112,85 metri pătrați, precum și o construcție de tip terasă acoperită. În incintă vor fi amenajate spații verzi, alei pietonale și platforme auto, acestea din urmă ocupând 2.448,75 metri pătrați.

Valoarea totală estimată este de 13.066.015 lei, cu TVA, din care lucrările de construcții și montaj reprezintă aproape 9,73 milioane de lei.

24 de luni de lucrări, după etapa de proiectare

Calendarul estimat prevede patru luni pentru proiectare, documentații, avize, verificări tehnice și proceduri de achiziție, urmate de 20 de luni pentru execuția propriu-zisă.

Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici au primit avizul Consiliului Tehnico-Economic al CJ Iași, iar proiectul urmează să fie supus aprobării plenului Consiliului Județean.

Noua bază ar trebui să permită DJADP să-și organizeze mai eficient flota de utilaje și echipele de intervenție, reducând timpii de mobilizare și perioadele în care echipamentele rămân indisponibile din cauza lipsei condițiilor de întreținere și reparație.

Miroslava se pregătește astfel să găzduiască infrastructura din spatele drumurilor județene: locul unde utilajele sunt întreținute, materialele pregătite, iar echipele mobilizate atunci când șoselele au nevoie de intervenție. Daniel BACIU