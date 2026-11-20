Companiile care vor să participe la pregătirea viitorilor absolvenți de liceu tehnologic trebuie să își anunțe intențiile în următoarele două săptămâni. Ministerul Educației a stabilit calendarul pentru organizarea claselor tehnologice și duale în anul școlar 2027–2028, iar primele termene îi vizează direct pe angajatori.

Ministerul Educației și Cercetării a publicat în Monitorul Oficial regulile și termenele pentru stabilirea numărului de locuri disponibile în liceele tehnologice, inclusiv în clasele organizate în parteneriat cu firmele. Ordinul nr. 5.959/2026, publicat pe 17 noiembrie, stabilește etapele prin care școlile și operatorii economici vor propune calificările și locurile destinate viitorilor elevi.

Angajatorii au termen până pe 4 decembrie

Prima etapă importantă privește companiile interesate să formeze viitori angajați prin învățământul dual. Acestea trebuie să transmită solicitările pentru clasele a IX-a și a XI-a până la 4 decembrie 2026.

Cererile pot fi trimise electronic către Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, direct de către firme sau, în cazul clasei a IX-a, prin intermediul unităților de învățământ.

În sistemul dual, pregătirea elevilor se desfășoară atât în școală, cât și la operatorii economici parteneri. Tinerii au astfel posibilitatea să dobândească experiență practică în domeniul pentru care se califică, iar angajatorii pot contribui la formarea personalului de care au nevoie.

Pentru firmele din Iași, noul calendar reprezintă o oportunitate de a dezvolta colaborări cu liceele tehnologice și de a participa direct la pregătirea viitoarei forțe de muncă.

Liceele tehnologice trebuie să transmită propunerile până pe 18 decembrie

Unitățile de învățământ care organizează clase tehnologice în regim obișnuit au la dispoziție un termen mai lung. Acestea trebuie să înainteze inspectoratelor școlare, până la 18 decembrie 2026, solicitările privind numărul de locuri propuse pentru clasa a IX-a.

Ulterior, inspectoratele vor centraliza cererile, vor analiza oferta educațională și vor corela propunerile școlilor cu solicitările operatorilor economici.

Între 15 și 25 ianuarie 2027 sunt programate etapele de analiză și avizare la nivelul comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social.

Pentru clasele duale, contractele de parteneriat dintre școli, companii și autoritățile locale trebuie încheiate până pe 28 ianuarie.

La 29 ianuarie 2027, inspectoratele școlare vor aproba proiectele cifrelor de școlarizare și le vor transmite Ministerului Educației și Cercetării.

Învățământul tehnologic trece printr-o reorganizare

Stabilirea locurilor pentru anul școlar 2027–2028 are loc într-un context de transformare a pregătirii profesionale. Clasele de învățământ profesional cu durata de trei ani nu mai sunt organizate cu noi admiteri în forma anterioară, traseele de calificare fiind integrate în învățământul liceal tehnologic.

Schimbarea urmărește să ofere elevilor posibilitatea de a continua studiile liceale și, în același timp, de a obține o calificare profesională.

Conform cadrului legislativ actual, din anul școlar 2029–2030, învățământul liceal tehnologic urmează să fie organizat exclusiv în sistem dual.

Pentru elevii care vor intra la liceu în 2027, oferta educațională va depinde astfel atât de capacitatea școlilor, cât și de interesul companiilor pentru formarea profesională. Numărul efectiv al locurilor va fi cunoscut după finalizarea procedurilor de avizare și aprobare. Clara DIMA