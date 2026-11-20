Rezultatele înregistrate în urma desfășurării în perioada 12 – 19 noiembrie 2026 a etapei de evaluare a capacităților și aptitudinilor personale, a competențelor digitale și a abilităților de rezolvare a unor situații problemă, precum și evaluarea calității susținerii proiectului planului managerial din cadrul probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcției/funcțiilor de conducere. Au fost programați la proba finală, cea a interviului, 168 candidați dintr-un total de 277. Urmează, în zilele următoare, restul seriilor de concurs.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea august-decembrie 2026, a fost programat să se desfășoare pe parcursul a aproape patru luni, cu finalizarea procedurilor de numire până la jumătatea lunii decembrie.

Calendarul a debutat pe 17 august, odată cu anunțarea posturilor vacante, iar în septembrie au fost constituite comisiile de organizare și monitorizare și au început înscrierile, programate între 14 septembrie și 2 octombrie. Verificarea dosarelor s-a încheiat pe 9 octombrie, după soluționarea eventualelor neconformități.

Proba de evaluare a competențelor a avut loc pe 13 octombrie, iar proba scrisă a fost programată pe 20 octombrie, ambele urmate de perioade de contestații și afișarea rezultatelor finale. Ulterior, proiectele manageriale și planurile de acțiune au intrat în etapa evaluării administrative, desfășurată în a doua jumătate a lunii octombrie și începutul lunii noiembrie.

Interviurile se desfășoară în perioada 12-27 noiembrie, contestațiile fiind soluționate până pe 7 decembrie.

Rezultatele finale ale concursului sunt programate pentru 9 decembrie, urmate de exprimarea opțiunilor candidaților admiși, validarea în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, pe 11 decembrie, și emiterea deciziilor de numire până la 16 decembrie.

Noii directori și directori adjuncți urmează să-și preia funcțiile începând cu 1 ianuarie 2027.

Iată clasamentul după primele șase zile de interviuri: