Clasamentul concursului pentru șefia școlilor ieșene
Rezultatele înregistrate în urma desfășurării în perioada 12 – 19 noiembrie 2026 a etapei de evaluare a capacităților și aptitudinilor personale, a competențelor digitale și a abilităților de rezolvare a unor situații problemă, precum și evaluarea calității susținerii proiectului planului managerial din cadrul probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcției/funcțiilor de conducere. Au fost programați la proba finală, cea a interviului, 168 candidați dintr-un total de 277. Urmează, în zilele următoare, restul seriilor de concurs.
Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea august-decembrie 2026, a fost programat să se desfășoare pe parcursul a aproape patru luni, cu finalizarea procedurilor de numire până la jumătatea lunii decembrie.
Calendarul a debutat pe 17 august, odată cu anunțarea posturilor vacante, iar în septembrie au fost constituite comisiile de organizare și monitorizare și au început înscrierile, programate între 14 septembrie și 2 octombrie. Verificarea dosarelor s-a încheiat pe 9 octombrie, după soluționarea eventualelor neconformități.
Proba de evaluare a competențelor a avut loc pe 13 octombrie, iar proba scrisă a fost programată pe 20 octombrie, ambele urmate de perioade de contestații și afișarea rezultatelor finale. Ulterior, proiectele manageriale și planurile de acțiune au intrat în etapa evaluării administrative, desfășurată în a doua jumătate a lunii octombrie și începutul lunii noiembrie.
Interviurile se desfășoară în perioada 12-27 noiembrie, contestațiile fiind soluționate până pe 7 decembrie.
Rezultatele finale ale concursului sunt programate pentru 9 decembrie, urmate de exprimarea opțiunilor candidaților admiși, validarea în consiliul de administrație al inspectoratului școlar, pe 11 decembrie, și emiterea deciziilor de numire până la 16 decembrie.
Noii directori și directori adjuncți urmează să-și preia funcțiile începând cu 1 ianuarie 2027.
Iată clasamentul după primele șase zile de interviuri:
|Loc
|Candidat / cod
|Unitatea de învățământ
|Funcția
|Media
|Statut
|1
|0b652e83
|Școala Gimnazială Nr. 1, Todirești
|Director
|10.00
|ADMIS
|2
|161337c6
|Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
|Director
|10.00
|ADMIS
|3
|221f90a5
|Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Iași
|Director adjunct
|10.00
|ADMIS
|4
|35830592
|Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Pașcani
|Director
|10.00
|ADMIS
|5
|40f58d2e
|Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Iași
|Director adjunct
|10.00
|ADMIS
|6
|432606ae
|Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu”, Iași
|Director
|10.00
|ADMIS
|7
|6d65f240
|Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași
|Director
|10.00
|ADMIS
|8
|75ed0b40
|Liceul Tehnologic „Ionel Teodoreanu”, Victoria
|Director
|10.00
|ADMIS
|9
|8e3548c7
|Școala Gimnazială „Ion Ghica”, Iași
|Director
|10.00
|ADMIS
|10
|c466f70e
|Colegiul Tehnic „Ion Holban”, Iași
|Director
|10.00
|ADMIS
|11
|e68f9ecf
|Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Iași
|Director
|10.00
|ADMIS
|12
|f24bec45
|Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași
|Director adjunct
|10.00
|ADMIS
|13
|2f08df64
|Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, Răducăneni
|Director
|9.98
|ADMIS
|14
|2ee37a61
|Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava
|Director adjunct 2
|9.96
|ADMIS
|15
|31c7e1a2
|Colegiul Economic Administrativ, Iași
|Director adjunct
|9.96
|ADMIS
|16
|0492c6c9
|Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Iași
|Director adjunct
|9.94
|ADMIS
|17
|401c4d45
|Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea”, Pașcani
|Director adjunct
|9.94
|ADMIS
|18
|445ce8da
|Școala Gimnazială, Heleșteni
|Director
|9.94
|ADMIS
|19
|7a13d1b7
|Liceul cu Program Sportiv, Iași
|Director
|9.92
|ADMIS
|20
|e171128e
|Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”, Iași
|Director
|9.92
|ADMIS
|21
|29fc7335
|Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava
|Director adjunct 1
|9.90
|ADMIS
|22
|c0f9df8a
|Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
|Director adjunct
|9.90
|ADMIS
|23
|efaa88ec
|Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași
|Director
|9.90
|ADMIS
|24
|2f1a0698
|Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iași
|Director
|9.88
|ADMIS
|25
|99ac237b
|Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Dancu
|Director adjunct
|9.88
|ADMIS
|26
|1503f6c4
|Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași
|Director
|9.86
|ADMIS
|27
|133d0c17
|Școala Gimnazială, Valea Seacă
|Director
|9.84
|ADMIS
|28
|31c7e1a2
|Colegiul Economic Administrativ, Iași
|Director
|9.84
|ADMIS
|29
|053aa06f
|Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași
|Director
|9.82
|ADMIS
|30
|83dbda77
|Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iași
|Director adjunct
|9.82
|ADMIS
|31
|bd033587
|Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu”, Lunca Cetățuii
|Director
|9.82
|ADMIS
|32
|e3d59ec1
|Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași
|Director
|9.82
|ADMIS
|33
|0226ac40
|Școala Profesională, Coarnele Caprei
|Director
|9.80
|ADMIS
|34
|2ee37a61
|Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava
|Director adjunct 1
|9.80
|ADMIS
|35
|3e247be7
|Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, Iași
|Director adjunct
|9.80
|ADMIS
|36
|a07e91aa
|Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi”, Trifești
|Director adjunct
|9.80
|ADMIS
|37
|SURDU M. LAURA MARIANA
|Școala Gimnazială, Tătăruși
|Director
|9.78
|ADMIS
|38
|fe95e8b6
|Școala Gimnazială „George Călinescu”, Iași
|Director adjunct
|9.78
|ADMIS
|39
|20217bd9
|Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași
|Director adjunct
|9.74
|ADMIS
|40
|29fc7335
|Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava
|Director
|9.74
|ADMIS
|41
|3f947514
|Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza”, Iași
|Director adjunct
|9.74
|ADMIS
|42
|de229ddd
|Liceul Tehnologic Nr. 41, Iași
|Director
|9.72
|ADMIS
|43
|e33c7877
|Școala Gimnazială, Popricani
|Director
|9.72
|ADMIS
|44
|dcd76e93
|Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Iași
|Director
|9.70
|ADMIS
|45
|f1caacae
|Școala Gimnazială „Costache Antoniu”, Țigănași
|Director adjunct
|9.70
|ADMIS
|46
|41716ee5
|Școala Gimnazială, Gropnița
|Director
|9.69
|ADMIS
|47
|473b81c6
|Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Podu Iloaiei
|Director adjunct 2
|9.69
|ADMIS
|48
|766c665c
|Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași
|Director adjunct 2
|9.68
|ADMIS
|49
|a7523dde
|Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iași
|Director
|9.68
|ADMIS
|50
|dff05df2
|Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești
|Director
|9.68
|ADMIS
|51
|185df283
|Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu”, Iași
|Director adjunct
|9.65
|ADMIS
|52
|6f27fde1
|Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași
|Director adjunct
|9.64
|ADMIS
|53
|80825b8b
|Școala Gimnazială, Lețcani
|Director adjunct
|9.64
|ADMIS
|54
|b1667d84
|Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Țibana
|Director
|9.62
|ADMIS
|55
|9f677065
|Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Dobrovăț
|Director
|9.61
|ADMIS
|56
|1589aeb1
|Școala Gimnazială „George Călinescu”, Iași
|Director
|9.60
|ADMIS
|57
|45ac8802
|Liceul Tehnologic, Fântânele
|Director
|9.60
|ADMIS
|58
|da3ed286
|Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași
|Director
|9.60
|ADMIS
|59
|41ab0dc0
|Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești
|Director adjunct 1
|9.59
|ADMIS
|60
|9dfd2801
|Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava
|Director
|9.58
|ADMIS
|61
|fa37d4ae
|Școala Gimnazială, Cristești - Com. Cristești
|Director
|9.58
|ADMIS
|62
|1b70ec03
|Colegiul Economic Administrativ, Iași
|Director
|9.56
|ADMIS
|63
|22e46419
|Școala Gimnazială „Otilia Cazimir”, Iași
|Director adjunct
|9.56
|ADMIS
|64
|eba79041
|Școala Gimnazială, Mădârjac
|Director
|9.56
|ADMIS
|65
|56d66206
|Școala Gimnazială, Golăiești
|Director
|9.55
|ADMIS
|66
|43a3507c
|Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, Iași
|Director
|9.54
|ADMIS
|67
|473b9456
|Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iași
|Director adjunct
|9.54
|ADMIS
|68
|752a0242
|Liceul cu Program Sportiv, Iași
|Director adjunct
|9.50
|ADMIS
|69
|78861c14
|Școala Gimnazială, Popricani
|Director adjunct
|9.50
|ADMIS
|70
|82919cc7
|Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași
|Director adjunct
|9.50
|ADMIS
|71
|94a2a34a
|Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești
|Director adjunct 2
|9.50
|ADMIS
|72
|IFTIME C. ALIDAELENA
|Școala Gimnazială, Oțeleni
|Director
|9.50
|ADMIS
|73
|c637947f
|Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Iași
|Director
|9.50
|ADMIS
|74
|ec60667f
|Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga”, Pașcani
|Director
|9.50
|ADMIS
|75
|1ee65c0f
|Școala Gimnazială Nr. 1, Todirești
|Director adjunct
|9.49
|ADMIS
|76
|361fe6fa
|Școala Gimnazială, Lețcani
|Director
|9.48
|ADMIS
|77
|ff234587
|Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”, Răducăneni
|Director adjunct
|9.48
|ADMIS
|78
|097fbc3a
|Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani
|Director adjunct
|9.46
|ADMIS
|79
|c616b10d
|Școala Gimnazială, Grajduri
|Director
|9.46
|ADMIS
|80
|ENEA A. SERGIU CONSTANTIN
|Colegiul Economic Administrativ, Iași
|Director
|9.44
|ADMIS
|81
|dde3e6b4
|Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași
|Director
|9.44
|ADMIS
|82
|5b260f91
|Școala Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu”, Iași
|Director adjunct
|9.42
|ADMIS
|83
|daee5acf
|Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Țibana
|Director adjunct
|9.40
|ADMIS
|84
|7b7db895
|Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași
|Director adjunct 1
|9.38
|ADMIS
|85
|e48b6521
|Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Mircești
|Director
|9.38
|ADMIS
|86
|a826614b
|Liceul Teoretic Waldorf, Iași
|Director
|9.37
|ADMIS
|87
|4b10b62d
|Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești
|Director adjunct 1
|9.36
|ADMIS
|88
|d90aa84e
|Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași
|Director adjunct
|9.36
|ADMIS
|89
|5afe972e
|Școala Gimnazială, Șcheia
|Director
|9.35
|ADMIS
|90
|PLEȘCUȚĂ N. Maria Ionela
|Școala Gimnazială, Deleni
|Director
|9.33
|ADMIS
|91
|c2ead94a
|Școala Gimnazială „Otilia Cazimir”, Iași
|Director
|9.33
|ADMIS
|92
|Iurciuc P. Ilie
|Liceul Tehnologic, Lungani
|Director adjunct
|9.32
|ADMIS
|93
|470c9eff
|Grădinița cu Program Prelungit, Lunca Cetățuii
|Director
|9.31
|ADMIS
|94
|106929be
|Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași
|Director
|9.30
|ADMIS
|95
|11b704cd
|Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu”, Voinești
|Director adjunct
|9.30
|ADMIS
|96
|aa884a34
|Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Iași
|Director
|9.30
|ADMIS
|97
|f6d018e7
|Școala Gimnazială, Bălțați
|Director
|9.30
|ADMIS
|98
|09671379
|Școala Gimnazială „Ion Haulică”, Ipatele
|Director
|9.29
|ADMIS
|99
|a176fbc4
|Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani
|Director
|9.28
|ADMIS
|100
|a6d9f2b2
|Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași
|Director
|9.28
|ADMIS
|101
|6c84c4c0
|Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Cotnari
|Director adjunct
|9.27
|ADMIS
|102
|bd56d048
|Școala Gimnazială Nr. 1, Domnița
|Director
|9.24
|ADMIS
|103
|cbc2803a
|Școala Gimnazială, Scobinți
|Director adjunct
|9.22
|ADMIS
|104
|db69cbce
|Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Iași
|Director
|9.21
|ADMIS
|105
|12bd41e0
|Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei
|Director
|9.20
|ADMIS
|106
|41e41f90
|Colegiul Economic Administrativ, Iași
|Director adjunct
|9.18
|ADMIS
|107
|ef20a7e5
|Școala Gimnazială, Valea Seacă
|Director adjunct
|9.16
|ADMIS
|108
|4763e5f7
|Liceul Tehnologic, Vlădeni
|Director
|9.12
|ADMIS
|109
|acdc9d23
|Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani
|Director adjunct
|9.12
|ADMIS
|110
|a400178f
|Liceul Special „Moldova”, Târgu Frumos
|Director
|9.08
|ADMIS
|111
|809d9a53
|Liceul „Ion Neculce”, Târgu Frumos
|Director
|9.06
|ADMIS
|112
|88f0d4f1
|Școala Gimnazială, Deleni
|Director adjunct 2
|9.03
|ADMIS
|113
|39ea344b
|Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia
|Director
|9.00
|ADMIS
|114
|Râmbu R. Cristina Emanuela
|Școala Gimnazială, Costuleni
|Director
|9.00
|ADMIS
|115
|d2da1afa
|Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Iași
|Director adjunct
|9.00
|ADMIS
|116
|2bb889b5
|Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava
|Director
|8.96
|ADMIS
|117
|41e41f90
|Colegiul Economic Administrativ, Iași
|Director
|8.93
|ADMIS
|118
|160b171f
|Liceul Tehnologic, Lungani
|Director
|8.90
|ADMIS
|119
|c09a50b1
|Grădinița cu Program Prelungit, Lunca Cetățuii
|Director
|8.80
|ADMIS
|120
|daee5acf
|Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Țibana
|Director
|8.79
|ADMIS
|121
|2ee37a61
|Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava
|Director
|8.78
|ADMIS
|122
|5b260f91
|Școala Gimnazială „Gheorghe I. Brătianu”, Iași
|Director
|8.78
|ADMIS
|123
|6cd8950f
|Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași
|Director adjunct
|8.76
|ADMIS
|124
|acdc9d23
|Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani
|Director
|8.72
|ADMIS
|125
|12bd41e0
|Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei
|Director adjunct
|8.62
|ADMIS
|126
|809d9a53
|Liceul „Ion Neculce”, Târgu Frumos
|Director adjunct
|8.52
|ADMIS
|127
|7b721259
|Școala Gimnazială, Ciohorăni
|Director
|8.50
|ADMIS
|128
|de808355
|Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași
|Director adjunct
|8.48
|ADMIS
|129
|bd56d048
|Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Țibana
|Director
|8.38
|ADMIS
|130
|4676c7ab
|Colegiul Național „Mihail Sadoveanu”, Pașcani
|Director adjunct
|8.36
|ADMIS
|131
|d3395d52
|Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava
|Director adjunct 1
|8.33
|ADMIS
|132
|58227cf6
|Școala Gimnazială „Petru Rareș”, Hârlău
|Director adjunct
|8.31
|ADMIS
|133
|98f2ebe8
|Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi”, Trifești
|Director
|8.30
|ADMIS
|134
|83e592d8
|Liceul Tehnologic, Fântânele
|Director
|8.20
|ADMIS
|135
|9dfd2801
|Școala Gimnazială, Lețcani
|Director adjunct
|8.08
|ADMIS
|136
|33ab11c9
|Școala Gimnazială, Valea Seacă
|Director
|8.04
|ADMIS
|137
|21c51740
|Liceul cu Program Sportiv, Iași
|Director adjunct
|8.02
|ADMIS
|138
|MAFTEI I. GABRIEL
|Liceul „Ion Neculce”, Târgu Frumos
|Director adjunct
|8.02
|ADMIS
|139
|97669507
|Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia
|Director adjunct
|7.62
|ADMIS
|140
|d3395d52
|Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava
|Director
|7.46
|ADMIS
|141
|33ab11c9
|Școala Gimnazială, Tătăruși
|Director
|7.38
|ADMIS
|142
|7b721259
|Școala Gimnazială „Petru Poni”, Cucuteni
|Director
|7.32
|ADMIS
|143
|MAFTEI I. GABRIEL
|Liceul „Ion Neculce”, Târgu Frumos
|Director
|7.30
|ADMIS
|144
|97669507
|Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia
|Director
|7.00
|ADMIS
|145
|33ab11c9
|Școala Gimnazială, Lespezi
|Director
|6.50
|RESPINS
|146
|106929be
|Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași
|Director adjunct
|NEPREZENTAT
|147
|1503f6c4
|Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași
|Director adjunct
|NEPREZENTAT
|148
|160b171f
|Liceul Tehnologic, Lungani
|Director adjunct
|NEPREZENTAT
|149
|1b70ec03
|Colegiul Economic Administrativ, Iași
|Director adjunct
|NEPREZENTAT
|150
|20217bd9
|Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași
|Director
|NEPREZENTAT
|151
|29fc7335
|Liceul Tehnologic Agricol „Olga Sturdza”, Miroslava
|Director adjunct 2
|NEPREZENTAT
|152
|39ea344b
|Școala Gimnazială „Axinte Uricariul”, Scânteia
|Director adjunct
|NEPREZENTAT
|153
|41ab0dc0
|Școala Gimnazială „D. D. Pătrășcanu”, Tomești
|Director
|NEPREZENTAT
|154
|58e0b45f
|Școala Gimnazială „Iacob Negruzzi”, Trifești
|Director
|NEPREZENTAT
|155
|83dbda77
|Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iași
|Director
|NEPREZENTAT
|156
|Iurciuc P. Ilie
|Liceul Tehnologic, Lungani
|Director
|NEPREZENTAT
|157
|a6d9f2b2
|Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Iași
|Director adjunct
|NEPREZENTAT
|158
|a7523dde
|Școala Postliceală Sanitară „Gr. Ghica Vodă”, Iași
|Director adjunct
|NEPREZENTAT
|159
|d90aa84e
|Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași
|Director
|NEPREZENTAT
|160
|f24bec45
|Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași
|Director
|NEPREZENTAT
|161
|053aa06f
|Școala Gimnazială „Vasile Conta”, Iași
|Director adjunct
|RETRAS
|162
|43a3507c
|Colegiul Tehnic „Ion Holban”, Iași
|Director
|RETRAS
|163
|78861c14
|Școala Gimnazială, Popricani
|Director
|RETRAS
|164
|82919cc7
|Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași
|Director
|RETRAS
|165
|aa884a34
|Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Iași
|Director adjunct 1
|RETRAS
|166
|e33c7877
|Școala Gimnazială, Popricani
|Director adjunct
|RETRAS
|167
|e3d59ec1
|Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Iași
|Director adjunct
|RETRAS
|168
|ef20a7e5
|Școala Gimnazială, Valea Seacă
|Director
|RETRAS