Călătoriile cu trenul devin din nou mai scumpe! Începând cu 13 decembrie 2026, biletele și abonamentele feroviare vor fi majorate cu 6,61%, atât la CFR Călători, cât și la operatorii feroviari privați. O nouă scumpire vine peste alte majorări succesive, iar nota de plată pentru navetiari, studenți și călătorii care folosesc trenul în mod regulat devine tot mai apăsătoare.

Indexarea tarifelor se aplică odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor, valabil până la 11 decembrie 2027. Ajustarea este calculată în funcție de indicele prețurilor de consum pentru perioada septembrie 2025 – septembrie 2026, raportat de Institutul Național de Statistică.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) actualizează anual tarifele, în conformitate cu prevederile legale, folosind rata inflației. Astfel, majorarea din decembrie nu este o decizie comercială izolată a operatorilor, ci o indexare reglementată.

Cinci scumpiri în patru ani: trenul devine tot mai costisitor

În ultimii patru ani, biletele de tren s-au scumpit cu peste 50%, după cinci majorări succesive. Prima lovitură a venit în vara lui 2022, când tarifele au crescut cu 20%, după aproape un deceniu în care prețurile rămăseseră neschimbate, din 2013.

Au urmat noi scumpiri în decembrie 2023, de aproape 9%, și la finalul anului 2024, când tarifele au urcat cu 4,6%. Acum, o nouă indexare de 6,61% se pregătește să intre în vigoare, continuând seria de majorări care afectează transportul feroviar.

De la 13 decembrie, mersul trenurilor se schimbă, dar și prețul călătoriilor. Iar pentru cei care circulă frecvent, fiecare nou procent se adună la o factură tot mai greu de suportat. Daniel BACIU