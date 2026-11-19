Băut zdravăn, prins de două ori în aceeași zi la volan, în trafic!
Drumurile din Iași continuă să fie scena unui spectacol grotesc al inconștienței! Un bărbat de 54 de ani din zona Miroslava a reușit performanța halucinantă de a fi prins băut la volan de două ori în aceeași zi, de parcă prima întâlnire cu poliția, alcooltestul și consecințele penale n-ar fi însemnat absolut nimic!
Prima oprire s-a produs pe 18 noiembrie, în jurul orei 15:20, în comuna Miroslava. Mașina se deplasa sinuos, iar polițiștii Secției 4 Rurală au tras-o pe dreapta. Rezultatul etilotestului? 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat! Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge, iar permisul i-a fost reținut.
Dar aici începe incredibilul! La numai câteva ore distanță, în jurul orei 18:50, individul a fost depistat din nou la volan! De această dată, aparatul a indicat 1,11 mg/l alcool pur. Omul conducea deși avea dreptul de a șofa suspendat, după prima depistare din aceeași zi! Două episoade, două valori uriașe și o sfidare periculoasă a legii, într-un interval de câteva ore!
Și parcă acest caz nu era suficient, alți șoferi au completat tabloul dezastrului rutier.
Pe bulevardul Tudor Vladimirescu, un tânăr de 20 de ani a fost prins cu 0,58 mg/l alcool pur, după ce circula dinspre Calea Chișinăului către Pod Fier. Pe șoseaua Nicolina, un alt tânăr, de 21 de ani, a fost depistat conducând cu permisul anulat. Practic, s-a urcat la volan fără să mai aibă dreptul legal de a conduce!
Nici în comuna Ungheni lucrurile nu au stat mai bine. Un bărbat de 45 de ani, oprit de polițiști pe 18 noiembrie, avea 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. Când a venit momentul recoltării probelor biologice, a refuzat.
Patru cazuri, alcool, permise suspendate sau anulate și refuz de recoltare. Iașul pare să se confrunte cu o adevărată epidemie de inconștiență la volan. Din fericire, în aceste situații polițiștii au intervenit înainte ca aventura unor șoferi să se transforme într-o tragedie cu victime nevinovate. Andrei TURCU