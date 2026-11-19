Drumurile din Iași continuă să fie scena unui spectacol grotesc al inconștienței! Un bărbat de 54 de ani din zona Miroslava a reușit performanța halucinantă de a fi prins băut la volan de două ori în aceeași zi, de parcă prima întâlnire cu poliția, alcooltestul și consecințele penale n-ar fi însemnat absolut nimic!

Prima oprire s-a produs pe 18 noiembrie, în jurul orei 15:20, în comuna Miroslava. Mașina se deplasa sinuos, iar polițiștii Secției 4 Rurală au tras-o pe dreapta. Rezultatul etilotestului? 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat! Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor de sânge, iar permisul i-a fost reținut.

Dar aici începe incredibilul! La numai câteva ore distanță, în jurul orei 18:50, individul a fost depistat din nou la volan! De această dată, aparatul a indicat 1,11 mg/l alcool pur. Omul conducea deși avea dreptul de a șofa suspendat, după prima depistare din aceeași zi! Două episoade, două valori uriașe și o sfidare periculoasă a legii, într-un interval de câteva ore!

Și parcă acest caz nu era suficient, alți șoferi au completat tabloul dezastrului rutier.

Pe bulevardul Tudor Vladimirescu, un tânăr de 20 de ani a fost prins cu 0,58 mg/l alcool pur, după ce circula dinspre Calea Chișinăului către Pod Fier. Pe șoseaua Nicolina, un alt tânăr, de 21 de ani, a fost depistat conducând cu permisul anulat. Practic, s-a urcat la volan fără să mai aibă dreptul legal de a conduce!

Nici în comuna Ungheni lucrurile nu au stat mai bine. Un bărbat de 45 de ani, oprit de polițiști pe 18 noiembrie, avea 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. Când a venit momentul recoltării probelor biologice, a refuzat.

Patru cazuri, alcool, permise suspendate sau anulate și refuz de recoltare. Iașul pare să se confrunte cu o adevărată epidemie de inconștiență la volan. Din fericire, în aceste situații polițiștii au intervenit înainte ca aventura unor șoferi să se transforme într-o tragedie cu victime nevinovate. Andrei TURCU