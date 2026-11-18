* alimentele industriale au înlocuit tot mai mult hrana din gospodărie, iar sănătatea oamenilor este tot mai precară * diaconul ieșean Nicolae Hulpoi, autorul volumului „Fermoarul Cerului”, readuce în discuție postul cu apă, alimentația tradițională și obiceiurile simple care pot susține sănătatea

Rafturi încărcate, alimente disponibile în orice anotimp, produse care promit energie, imunitate și tinerețe. Niciodată nu am avut atâtea opțiuni alimentare și, paradoxal, niciodată alegerea hranei nu a fost atât de complicată. În această abundență, diaconul ieșean Nicolae Hulpoi, autorul cărții „Fermoarul Cerului”, un jurnal al propriei sale vindecări prin postul cu apă după Long Covid, propune recuperarea unor obiceiuri aproape uitate: mâncarea simplă, mișcarea zilnică, respectarea anotimpurilor și postul cu apă.

Pentru el, sănătatea începe mai puțin în farmacie și mai mult în bucătărie, acolo unde produsele proaspete au pierdut teren în fața preparatelor industriale. Nu propune o dietă miraculoasă, ci o schimbare a relației cu propriul organism.

Am pierdut măsura, nu doar calitatea hranei

Nicolae Hulpoi consideră că una dintre marile greșeli ale vieții moderne este abandonarea ritmului natural. Mesele permanente, sedentarismul și dependența de produse procesate au înlocuit simplitatea alimentației tradiționale. „Nu intensitatea ne salvează, ci constanța”, afirmă autorul. „Corpul are nevoie de ritm, nu de șocuri. Mișcarea simplă, hrana curată și soarele fac mai mult decât orice supliment scump”. Diaconul recomandă plimbările zilnice, expunerea prudentă la lumina naturală și consumul alimentelor bogate în fibre. Legumele, fructele, cerealele integrale și grăsimile de bună calitate pot contribui la menținerea sănătății metabolice și digestive.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă persoanelor de peste zece ani cel puțin 400 de grame de fructe și legume și minimum 25 de grame de fibre zilnic.

Murăturile bunicilor, în locul produselor de pe raft

Specializat și în horticultură, Hulpoi pledează pentru întoarcerea la alimentele din gospodăria tradițională: mămăligă, pâine integrală făcută în casă, legume de sezon, conserve și murături fermentate natural. „Murăturile nu sunt doar un gust al copilăriei, ci și o sursă naturală de probiotice și prebiotice, un medicament viu”, explică diaconul. Fermentarea naturală poate aduce microorganisme benefice, deși nu toate murăturile conțin probiotice dovedite clinic. În plus, cantitatea mare de sare trebuie luată în calcul. Autorul critică excesul de zahăr rafinat, patiseriile industriale, fast-food-ul și consumul frecvent de produse ultraprocesate. Recomandările privind reducerea zahărului sunt susținute medical, însă ideea că acesta ar hrăni tumorile de 24 de ori mai mult decât celulele sănătoase nu are fundament științific demonstrat.

Postul cu apă și cele două mese pe zi

O componentă importantă a filosofiei sale este postul alimentar. Hulpoi recomandă două mese zilnice, la prânz și seara, și perioade de abstinență alimentară, inclusiv post exclusiv cu apă. „Postul nu e doar o tradiție spirituală, ci o realitate biologică. Este modul prin care corpul își activează mecanismele de regenerare. În Fermoarul Cerului am încercat să arăt cum apa și abstinența temporară devin medicamentul pe care ni l-a oferit natura”, spune el. Studiile asupra postului intermitent indică posibile beneficii pentru controlul greutății și al unor indicatori metabolici. Totuși, postul prelungit cu apă nu este lipsit de riscuri și nu poate înlocui tratamentele medicale. Persoanele cu diabet, afecțiuni cronice sau tratamente medicamentoase au nevoie de evaluare medicală înainte de a-l practica.

Maura ANGHEL