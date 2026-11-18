* volumul analizează mecanismele care întrețin abuzul, obstacolele întâmpinate de victime și rolul instituțiilor în protejarea femeilor

Violența domestică, una dintre problemele sociale care continuă să afecteze mii de femei din România, devine subiectul unei lucrări semnate de viceprimarul municipiului Iași, Roxana Necula. Cartea abordează nu doar agresiunile din interiorul familiei, ci și prejudecățile care împiedică victimele să vorbească, să solicite ajutor și să iasă din relațiile abuzive. Volumul, intitulat „Violența asupra femeilor în familie – prejudecăți sociale și empowerment în asistență socială”, pune în discuție responsabilitatea profesioniștilor din asistența socială, dar și a comunității, în identificarea situațiilor de violență și sprijinirea femeilor vulnerabile.

Prejudecățile sociale, o a doua formă de constrângere

Dincolo de agresiunea fizică, violența domestică poate însemna control psihologic, umilire, izolare și dependență economică. În numeroase situații, femeile se confruntă și cu presiunea celor din jur, care le descurajează să vorbească despre abuz sau să părăsească mediul violent.

Cartea Roxanei Necula analizează aceste mecanisme și insistă asupra importanței recâștigării autonomiei personale.

Un concept central al volumului este empowerment, termen utilizat în asistența socială pentru a descrie procesul prin care persoanele vulnerabile dobândesc resursele, încrederea și capacitatea de a lua decizii asupra propriei vieți.

În cazul femeilor afectate de violență, acest proces presupune mai mult decât îndepărtarea de agresor. Accesul la sprijin psihologic, servicii sociale, protecție juridică și independență economică poate contribui la reconstruirea unei vieți în siguranță.

Profesori universitari din Iași și București, invitați la lansare

Alături de viceprimarul Roxana Necula vor participa prof. univ. dr. Doru Buzducea, director al Școlii Doctorale de Asistență Socială din cadrul Universității din București, prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Șoitu, prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și prof. univ. dr. Ștefan Cojocaru, profesor la aceeași instituție. Evenimentul va fi moderat de lect. univ. dr. Bogdan Hrib, de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, editor Tritonic.

Lansarea va constitui și un prilej de dezbatere privind responsabilitatea instituțiilor și a societății în prevenirea violenței domestice. Un accent va fi pus pe intervențiile concrete prin care femeile afectate de abuz pot primi sprijin adecvat, înainte ca situațiile de risc să se agraveze. Întâlnirea este programată cu șase zile înaintea Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, marcată anual pe 25 noiembrie. Lansarea de acrte va avea loc joi, 19 noiembrie 2026, de la ora 17:00, în Sala „Ștefan Procopiu” a Palatului Culturii. Maura ANGHEL.