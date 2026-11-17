Retailerul internațional de modă Primark a inaugurat marți, 17 noiembrie 2026, primul său magazin din județul Bacău, în Arena Mall. Investiția de peste 12 milioane de euro a adus orașului 90 de noi locuri de muncă și o nouă destinație de cumpărături pentru întreaga familie.

Noul magazin are o suprafață comercială de aproximativ 2.300 de metri pătrați și este cel de-al optulea Primark din România. Clienții din Bacău și din regiune pot găsi aici colecții de îmbrăcăminte pentru femei, bărbați și copii, dar și produse de frumusețe, articole pentru casă și produse esențiale de zi cu zi, la prețurile accesibile caracteristice brandului.

Colecții pentru întreaga familie, la prețuri accesibile

Magazinul din Arena Mall reunește într-un singur spațiu cele mai recente colecții de modă Primark, alături de articole lifestyle și produse pentru casă. Oferta se adresează atât celor care își doresc să își completeze garderoba, cât și celor care caută produse practice pentru fiecare zi.

Deschiderea din Bacău marchează și un nou pas în extinderea retailerului pe piața românească, după inaugurările din Craiova, Sibiu și Iași, care au avut loc tot în 2026.

„Ne bucurăm să îi întâmpinăm astăzi pe primii clienți în magazinul nostru din Bacău. Această investiție marchează un nou pas important în extinderea Primark în România și aduce mai aproape de clienții din regiune colecțiile noastre de modă și produsele esențiale de zi cu zi, la prețuri accesibile. Sunt deosebit de mândru de cei 90 de colegi care se alătură echipei noastre aici. Cu doar nouă zile înainte de deschiderea magazinului din Sun Plaza, ne apropiem de finalul unui an de creștere susținută pentru Primark în România”, a declarat Maciej Podwojski, Director pentru Europa Centrală și de Est, Primark.

O nouă investiție pentru piața de retail din Bacău

Deschiderea este un moment important și pentru Arena Mall, care își extinde oferta comercială prin prezența retailerului internațional de modă.

„Deschiderea Primark reprezintă un reper important atât pentru Arena Mall, cât și pentru piața de retail din regiune. Este rezultatul unei investiții ambițioase și al unei viziuni pe termen lung, prin care ne-am propus să transformăm Arena Mall într-o destinație comercială de referință. Ne bucurăm că putem aduce în Bacău unul dintre cele mai apreciate branduri internaționale și suntem convinși că această deschidere va contribui la creșterea atractivității comerciale a orașului și a întregii regiuni”, a declarat Ovidiu Budeanu, proprietarul Arena Mall Bacău.

Primark va ajunge la nouă magazine în România până la finalul lunii noiembrie

Magazinul din Bacău este a patra deschidere Primark din România în acest an. Pe 26 noiembrie, retailerul urmează să inaugureze o nouă locație în Sun Plaza București, ajungând astfel la nouă magazine la nivel național, față de patru la începutul anului 2026.

În prezent, Primark este prezent în București, la AFI Cotroceni și ParkLake Shopping Centre, precum și în Timișoara, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Iași și Bacău. Cele cinci deschideri planificate pentru 2026 vor adăuga împreună peste 13.000 de metri pătrați de suprafață comercială și peste 500 de locuri de muncă.

Fondat în Irlanda în 1969, Primark are astăzi peste 500 de magazine în 21 de țări din Europa, SUA și Orientul Mijlociu. Pentru informații despre colecții și disponibilitatea produselor în magazine, clienții pot accesa www.primark.com/ro-ro.