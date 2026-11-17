* pe teritoriul României, traseul liniei electrice aeriane de 400 kV Suceava - Bălți va avea 93,3 kilometri și va traversa 17 unități administrativ-teritoriale: șase în județul Suceava și 11 în județul Botoșani

Un proiect energetic major intră în linie dreaptă în nordul Moldovei! Transelectrica a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru linia electrică aeriană de 400 kV Suceava–Bălți, o investiție strategică menită să consolideze legătura energetică dintre România și Republica Moldova. Șeful companiei, Ștefăniță Munteanu, a anunțat că șantierul urmează să înceapă, iar lucrările ar putea fi încheiate în aproximativ doi ani.

„Avem ordinul de începere, avem toate documentele necesare, autorizație de construcție, etc., linia aceasta se construiește. Se întâmplă, în 24 de luni va fi gata”, a declarat directorul general al Transelectrica.

Pe teritoriul României, traseul va avea 93,3 kilometri și va traversa 17 unități administrativ-teritoriale: șase în județul Suceava și 11 în județul Botoșani. Linia va conecta sistemele electroenergetice românesc și moldovenesc, va sprijini integrarea Republicii Moldova în rețeaua europeană continentală ENTSO-E și va contribui la închiderea inelului național de 400 kV.

Contractul pentru proiectare și execuție a fost semnat la 11 martie 2025 cu asocierea Electromontaj SA – ELM Electromontaj Cluj SA, lider fiind Electromontaj SA. Valoarea acestuia este de 133,4 milioane de lei, fără TVA. Durata prevăzută în contract este de 36 de luni de la emiterea ordinului de începere, în timp ce conducerea Transelectrica estimează că linia va fi gata în 24 de luni.

Investiția face parte din programul amplu al Transelectrica, ce depășește două miliarde de euro în următorii zece ani. În aceeași zonă, compania lucrează și la dezvoltarea proiectului Suceava - Gădălin, esențial pentru consolidarea infrastructurii energetice din nordul țării. Daniel BACIU