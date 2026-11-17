* absolvenții liceelor pedagogice care vor să devină profesori titulari în învățământul primar trebuie să urmeze și studii universitare * La Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași, reorganizarea specializărilor a început deja, iar noul proiect ministerial stabilește obligații suplimentare pentru anul școlar 2027–2028 *

Pregătirea viitorilor învățători și educatori intră într-o nouă etapă. Ministerul Educației și Cercetării propune ca, din anul școlar 2027–2028, fiecare liceu cu profil pedagogic să includă obligatoriu în oferta de admitere cel puțin o clasă a IX-a la specializarea „Pedagogia învățământului primar” și una la „Pedagogia educației timpurii”. Măsura figurează în proiectul metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare și urmărește consolidarea pregătirii pentru cele două niveluri de educație.

La Iași, viitorii profesori sunt pregătiți pe două specializări

Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași a aplicat deja separarea celor două direcții de pregătire. Pentru anul școlar 2026–2027, instituția a prevăzut cinci clase cu profil pedagogic: trei pentru învățământul primar și două pentru educația timpurie, însumând 120 de locuri.

„Practic se separă cele două specializări, educator și învățător, în două ramuri diferite”, a explicat Adriana Robu, reprezentantă a conducerii colegiului. Noua organizare permite o pregătire distinctă pentru activitatea din școlile primare și pentru cea din creșe și grădinițe.

Schimbarea a început odată cu admiterea din 2026, când vechile specializări „învățător-educatoare” și „educator-puericultor” au fost înlocuite în oferta pentru noii elevi. Admiterea la profilul pedagogic continuă să presupună promovarea probelor de aptitudini.

Diploma de liceu nu mai este suficientă pentru titularizarea ca învățător

Principala modificare privește accesul la o carieră stabilă în învățământul primar. Absolvenții specializării „Pedagogia învățământului primar” pot ocupa posturi de debutant suplinitor în condițiile legii, însă pentru a deveni profesori titulari trebuie să îndeplinească cerințele de studii universitare.

Situația este diferită pentru educația timpurie. Diploma de bacalaureat obținută la liceul pedagogic, în specializarea corespunzătoare, permite ocuparea funcției de educator, în timp ce funcția de profesor pentru educație timpurie presupune studii de licență.

Mai multă practică în creșe și grădinițe

Reforma pune accent și pe pregătirea practică. La Colegiul Pedagogic din Iași, elevii au prevăzute patru ore săptămânale de practică pedagogică, iar conducerea instituției urmărește extinderea colaborărilor cu creșe și grădinițe.

Oficialii școlii au atras atenția asupra deficitului de personal specializat din creșe, unde numărul educatorilor pregătiți pentru lucrul cu copiii foarte mici rămâne insuficient. Colegiul intenționează să valorifice inclusiv mobilitățile Erasmus+ pentru stagii de practică în instituții educaționale din străinătate.

Pentru absolvenții de gimnaziu din Iași care se pregătesc să intre la liceu în 2027, alegerea profilului pedagogic va însemna și alegerea unui traseu profesional diferit. Cei care își doresc să predea în clasele primare vor trebui să ia în calcul continuarea studiilor la universitate, în timp ce specializarea pentru educație timpurie oferă și posibilitatea angajării ca educator după absolvirea liceului, în condițiile legii.

Teona SOARE