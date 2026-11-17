Reorganizarea administrativ-teritorială a României provoacă un adevărat război politic! Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a lansat un atac extrem de dur la adresa planului discutat de PSD, pe care l-a catalogat drept o „mascaradă”, acuzând partidul că încearcă să redeseneze harta țării fără să consulte administrațiile locale, experții și comunitățile afectate.

Planul de reorganizare pornește de la harta celor 15 curți de apel din România, iar grupul de lucru al PSD, coordonat de europarlamentarul Dragoș Benea, analizează posibilitatea grupării celor 41 de județe în regiuni. Deocamdată, PSD nu a prezentat un proiect de lege și susține că nu este vorba despre transformarea celor 15 curți de apel în tot atâtea județe.

Reforma teritorială „nu poate fi concepută în sediul unui partid, la București”

Costel Alexe a pus chiar harta curților de apel pe masa conferinței de presă și a atacat frontal inițiativa PSD. „Deci, practic, atât a putut să facă PSD-ul: o reorganizare administrativ-teritorială a României pe modelul curților de apel”, a declarat șeful CJ Iași.

Acesta susține că o asemenea reformă nu poate fi concepută în sediul unui partid, la București, fără consultarea comunităților din teritoriu. Alexe a cerut implicarea Guvernului, Administrației Prezidențiale, Academiei Române, Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și a organizațiilor reprezentative ale administrației locale.

Iașul, într-o nouă configurație administrativă

Pe actuala hartă a curților de apel, Iașul formează aceeași unitate cu județul Vaslui. Alexe a afirmat că au circulat inclusiv variante în care el ar apărea la conducerea unui nou județ rezultat din reorganizare, dar a respins categoric interesul pentru o asemenea funcție. „Nu mă interesează. Nici dacă ne-ar comasa cu un județ de la nord, de la sud sau cu mai multe”, a transmis acesta.

Președintele CJ Iași a venit și cu exemple concrete din județ, susținând că actuala organizare administrativă nu mai corespunde realităților demografice și economice. Miroslava, care avea 28.534 de locuitori la recensământul din 2021, este unul dintre cazurile invocate. În opinia lui Alexe, comunele care au crescut puternic în jurul municipiului Iași trebuie să beneficieze de o strategie administrativă și financiară adaptată noii realități.

Cifre alarmante despre primăriile din România

Potrivit datelor prezentate de Alexe, procentul orașelor mici care își acoperă cheltuielile de personal din venituri proprii a scăzut de la 81% în 2021 la aproximativ 76% în 2023. În cazul comunelor, situația este și mai dificilă: proporția celor care își pot susține cheltuielile de personal din resurse proprii a coborât de la 44% la aproximativ 31%.

În județul Iași, problema este vizibilă și la finanțarea investițiilor. Alexe a comparat comunele Schitu Duca și Fântânele, care ar fi primit câte 7,4 milioane de lei pentru modernizarea drumurilor, deși au configurații demografice și teritoriale foarte diferite.

Ce propune Costel Alexe? Comasări voluntare, nu reorganizare impusă de la București! Acesta vrea ca localitățile să poată decide dacă se unesc cu alte comune, în schimbul unor stimulente financiare, investiții de la bugetul de stat și prioritate la accesarea fondurilor europene.

Ca model de organizare, șeful CJ Iași susține cele opt regiuni de dezvoltare existente, prin care România gestionează deja finanțări europene.

În final, Alexe a lansat o nouă acuzație la adresa PSD, afirmând că discuția despre reorganizarea administrativă riscă să devină o „perdea de fum”, în condițiile în care România nu are încă un buget pentru 2027.

Reorganizarea României se anunță una dintre cele mai explozive confruntări politice. Iar Iașul riscă să fie direct afectat de deciziile care se pregătesc la București. Carmen DEACONU