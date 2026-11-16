Polițiștii au ieșit la vânătoare de șoferi indisciplinați! Razii pe banda unică

Banda destinată transportului public din Iași a devenit ținta unei razii a polițiștilor rutieri. Șoferii care au ignorat regulile și au circulat pe culoarul autobuzelor au fost luați la verificări, iar nota de plată este usturătoare: peste 12.300 de lei în amenzi, 26 de sancțiuni și trei permise de conducere reținute!

Acțiunea a fost organizată în weekend de polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Iași, care au verificat modul în care conducătorii auto respectă regulile privind utilizarea părții carosabile, cu accent pe circulația nepermisă pe banda rezervată transportului public.

Bilanțul controalelor arată că unii șoferi continuă să trateze regulile de circulație cu superficialitate. Polițiștii au verificat 21 de autovehicule și au efectuat tot atâtea testări alcoolscopice, aplicând nu mai puțin de 26 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 11 au fost pentru folosirea ilegală a benzii unice, iar alte 15 pentru diferite abateri rutiere.

Valoarea totală a amenzilor a ajuns la 12.326 de lei! Mai mult, trei conducători auto au rămas fără permis, iar trei certificate de înmatriculare au fost retrase.

Un exemplu concret vine de pe șoseaua Nicolina, unde un bărbat de 33 de ani a fost prins circulând cu autoturismul pe banda special amenajată pentru transportul public local, deși aceasta era marcată și semnalizată corespunzător. Șoferul a fost sancționat conform legislației rutiere.

Polițiștii transmit că astfel de acțiuni urmăresc eliberarea benzilor dedicate autobuzelor și creșterea siguranței în trafic. Pentru șoferii care cred că pot câștiga timp folosind culoarul mijloacelor de transport în comun, controalele se pot transforma rapid într-o notă de plată consistentă! Andrei TURCU