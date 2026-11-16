* cazarea în căminele ieșene pornește de la 190 de lei pe lună, în timp ce o garsonieră se închiriază cu aproximativ 350 de euro * hrana, transportul și cheltuielile personale ridică bugetul lunar al unui student la peste 2.000 de lei * bursa socială minimă stabilită pentru anul universitar 2026–2027 este de numai 925 de lei

La Iași, statutul de student vine cu o factură lunară care poate depăși 2.000 de lei, chiar și fără taxe de școlarizare. Cu ocazia Zilei Internaționale a Studenților, marcată marți, 17 noiembrie, comparația dintre cheltuielile reale și sprijinul financiar acordat tinerilor devine relevantă. Pentru anul universitar 2026–2027, Ministerul Educației a stabilit bursa socială minimă la 925 de lei, în timp ce Uniunea Studenților din România estimează că traiul unui student depășește 2.000 de lei lunar.

Căminul, cea mai ieftină soluție, dar cu locuri limitate

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC), un loc în căminele C4, C6, C7, C8, C10, C12 sau C13 costă 190 de lei lunar pentru studenții bugetați. În alte cămine, tarifele cresc în funcție de confort și de numărul paturilor. La „Akademos” și în noul cămin C9, cazarea ajunge la 815 lei. Studenții cu taxă plătesc între 360 și 985 de lei. Pentru actualul an universitar, UAIC a repartizat 5.066 de locuri de cazare celor 15 facultăți, în condițiile în care instituția avea peste 25.000 de studenți în anul universitar precedent.

În campusul „Tudor Vladimirescu”, al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, tarifele pentru studenții subvenționați sunt cuprinse între 340 și 650 de lei lunar. Cei nesubvenționați achită tariful afișat plus contravaloarea subvenției de cazare.

O garsonieră costă aproximativ 350 de euro

Pentru studenții care nu locuiesc în cămine, chiria reprezintă principala cheltuială. O garsonieră din Iași costă, în medie, 350 de euro lunar, iar un apartament cu două camere, 450 de euro. Împărțirea unui apartament cu alți colegi reduce costurile, dar nu elimină facturile la utilități, garanția solicitată de proprietar și eventualele comisioane de agenție.

Mâncarea și transportul adaugă sute de lei

Cantinele universitare rămân printre cele mai accesibile variante pentru masa de prânz. La cantina „Gaudeamus”, o ciorbă de perișoare costă 5,30 lei, o porție de musaca 8,10 lei, iar o salată de varză 1,90 lei. Un prânz ajunge la 15,30 lei.

Cheltuielile alimentare nu se limitează însă la prânz. Micul dejun, cina și mesele din weekend pot ridica bugetul pentru hrană la aproximativ 900–1.200 de lei lunar, chiar și în cazul cumpărăturilor atent planificate. Transportul adaugă alte costuri. Un abonament urban CTP Iași, valabil 30 de zile, costă 130 de lei, iar un bilet pentru o călătorie, 4 lei. Studenții eligibili pot solicita decontarea abonamentelor, conform procedurilor universităților. Lista continuă cu factura la telefon, produsele de igienă, materialele pentru cursuri, îmbrăcămintea și cheltuielile neprevăzute.

Bugetul lunar poate depăși 3.500 de lei

Un calcul orientativ arată că un student cazat în cămin poate avea nevoie de aproximativ 1.500–2.200 de lei lunar pentru cheltuielile curente. În cazul unei locuințe închiriate împreună cu alți colegi, bugetul poate ajunge la 2.500–3.000 de lei, iar pentru cine locuiește singur poate depăși 3.500 de lei. Estimările nu includ taxele de școlarizare și diferă în funcție de cazare și consum. În acest context, bursa socială minimă de 925 de lei acoperă mai puțin de jumătate dintr-un buget lunar de 2.000 de lei. Diferența trebuie suportată de familie, din venituri proprii sau din alte forme de sprijin.

Ziua Internațională a Studenților, legată de memoria represiunii împotriva studenților din Praga, din 1939, readuce în discuție și accesul la educație. La Iași, dincolo de festivități și mesaje aniversare, problema este una economică: posibilitatea tinerilor de a-și continua studiile fără ca fiecare lună de facultate să devină o povară financiară pentru familie.

Dan DIMA